Фонд поддержки развития культуры при Президенте РТ
Общая информация
Фонд поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан создан в 1992 году.
Фонд создан для достижения социальных, благотворительных, культурных и образовательных целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, материальной поддержки культурных и культурно-образовательных учреждений и творческих союзов, оказания финансовой и социально-бытовой помощи одарённым личностям.
Основными задачами Фонда являются:
• пропаганда идей культурного возрождения Татарстана;
• содействие укреплению культурных связей между государствами и субъектами РФ;
• участие в финансировании республиканских программ в сфере культуры;
• социальная и финансовая поддержка творческих организаций в сфере культуры;
• содействие в создании и обеспечении сохранности объектов историко-культурного значения;
• финансовая и социально-бытовая помощь творческим личностям и коллективам.
Руководитель - Хашимова Нурия Миннахматовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль, здание вневедомственной охраны
- Телефон: (843) 292-51-76
- Email: fprk_kreml@mail.ru
- Сайт: http://fprk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.10.2017