Фонд поддержки развития культуры при Президенте РТ

Общая информация

Фонд поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан создан в 1992 году.



Фонд создан для достижения социальных, благотворительных, культурных и образовательных целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, материальной поддержки культурных и культурно-образовательных учреждений и творческих союзов, оказания финансовой и социально-бытовой помощи одарённым личностям.



Основными задачами Фонда являются:

• пропаганда идей культурного возрождения Татарстана;

• содействие укреплению культурных связей между государствами и субъектами РФ;

• участие в финансировании республиканских программ в сфере культуры;

• социальная и финансовая поддержка творческих организаций в сфере культуры;

• содействие в создании и обеспечении сохранности объектов историко-культурного значения;

• финансовая и социально-бытовая помощь творческим личностям и коллективам.

Руководитель - Хашимова Нурия Миннахматовна

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