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ООО БРИЗ

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Гос основания компании — 1998. Занимается строительством жилой недвижимости, реализуя проекты малоэтажной и многоэтажной застройки в разных условиях, выполняет капитальный и текущий ремонт, осуществляет реконструкцию зданий.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/119211

Руководитель — Беляков Андрей Евгеньевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Богатырева, д.5
  • Телефон: (843) 2-377-222
  • Email: breez_k﻿@﻿rambler.ru
  • Сайт: www.briz-kazan.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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