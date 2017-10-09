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Фонд поддержки предпринимательства РТ

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Общая информация

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» создана в 2014 году. Работа Фонда строится на основе комплексного подхода, и включает в себя одновременную реализацию таких направлений поддержки бизнеса как предоставление займов, консультирование и информирование по республиканским и федеральным мерам поддержки предпринимательства, обучение и сопровождение проектов. А также оказание других различных видов услуг связанных с реализацией региональных программ развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основная цель - создание благоприятных условий для эффективной деятельности предпринимательских структур путем развития финансовых и нефинансовых инструментов поддержки и их результативного применения.

Руководитель - Афонин Андрей Геннадьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, 55
  • Телефон: (843) 524-90-90
  • Email: info@fpprt.ru
  • Сайт: http://fpprt.ru

Дата последнего обновления: 09.10.2017

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