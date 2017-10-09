Фонд поддержки предпринимательства РТ

Общая информация

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» создана в 2014 году. Работа Фонда строится на основе комплексного подхода, и включает в себя одновременную реализацию таких направлений поддержки бизнеса как предоставление займов, консультирование и информирование по республиканским и федеральным мерам поддержки предпринимательства, обучение и сопровождение проектов. А также оказание других различных видов услуг связанных с реализацией региональных программ развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основная цель - создание благоприятных условий для эффективной деятельности предпринимательских структур путем развития финансовых и нефинансовых инструментов поддержки и их результативного применения.

Руководитель - Афонин Андрей Геннадьевич

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