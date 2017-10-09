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Федеральная национально-культурная автономия татар

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Общая информация

Федеральная национально-культурная автономия татар (ФНКАТ) учреждена в 1998 году. Создана для сохранения национально-культурного самоопределения российских татар за пределами РТ с целью сохранения самобытности татарского народа, развития языка и национальной культуры.

На сегодня ФНКАТ объединяет 30 региональных и 3 местных национально-культурных автономий татар.

Руководитель - Гильмутдинов Ильдар Ирекович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, 66
  • Телефон: (843) 292-18-68
  • Email: tatrf@mail.ru
  • Сайт: http://fnkat.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.10.2017

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