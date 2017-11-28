ТРО Ассоциация юристов России
Общая информация
Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России создано в 2007 году, насчитывает на сегодня более 500 юристов.
ТРО «Ассоциация юристов России» учавствует в реализации значимых направлений, таких как вопросы укрепления правопорядка и правовой культуры в обществе, принимает участие в экспертной, консультационной, научно-просветительской и образовательной работе.
Целями Ассоциации юристов России являются содействие процессу формирования правового государства в Российской Федерации, содействие повышению престижа юридических профессий, воспитание юристов в духе неукоснительного соблюдения законов, норм профессиональной этики, содействие реализации гуманных и миролюбивых инициатив общественных и государственных организаций, проектов и программ, привлечение широкой юридической общественности к участию в этих проектах и программах.
Руководитель — Гирфанов Ильнар Исрафилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Казань, улица Татарстан, 55
- Телефон: (843) 223-07-83
- Email: ajurrt@mail.ru
- Сайт: www.alrf16.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017