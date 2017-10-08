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Союз ювелиров РТ

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Общая информация

Союз ювелиров РТ - некоммерческая организация, основанная на принципах добровольности, равноправия и свободного волеизъявления своих членов. Основные задачи - повышение квалификации и обучение персонала членов Союза; информационная и юридическая поддержка; организация и участие в выставках; оценка и диагностика ювелирных изделий.

Руководитель -Гумеров Фарид Фагимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 43
  • Телефон: (843) 292-58-73
  • Email: jwlkazan@yandex.ru
  • Сайт: www.jwltat.ru

Дата последнего обновления: 08.10.2017

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