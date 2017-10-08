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Союз художников РТ

Общественные организации

Общая информация

Союз художников РТ организует и осуществляет культурную, творческую и выставочную деятельность. Участвует наряду с государственными и общественными организациями в художественном и эстетическом воспитании населения России в традициях духовности, патриотизма и гуманизма.

Осуществление международных связей, включая внешнеэкономическую деятельность в области изобразительного искусства, участие в международных творческих союзах, проведение совместной творческой работы с организациями и деятелями изобразительного искусства зарубежных стран.


Руководитель - Гимаев Зуфар Фаатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, 57
  • Телефон: (843) 236-68-01
  • Email: sh-tatar@yandex.ru
  • Сайт: www.shrtatarstan.ru

Дата последнего обновления: 08.10.2017

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