Союз художников РТ
Общая информация
Союз художников РТ организует и осуществляет культурную, творческую и выставочную деятельность. Участвует наряду с государственными и общественными организациями в художественном и эстетическом воспитании населения России в традициях духовности, патриотизма и гуманизма.Осуществление международных связей, включая внешнеэкономическую деятельность в области изобразительного искусства, участие в международных творческих союзах, проведение совместной творческой работы с организациями и деятелями изобразительного искусства зарубежных стран.
Руководитель - Гимаев Зуфар Фаатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, 57
- Телефон: (843) 236-68-01
- Email: sh-tatar@yandex.ru
- Сайт: www.shrtatarstan.ru
Дата последнего обновления: 08.10.2017