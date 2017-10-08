Союз хлебопроизводителей РТ

Общая информация

Союз Хлебопроизводителей Республики Татарстан создан в 2006г., и является некоммерческой организацией, объединяющей 12 хлебозаводов, 1 мукомольное предприятие, а также Казанский национальный исследовательский технологический университет и профессиональный лицей.



Союза занимается взаимодействием и координацией деятельности членов Союза, представлением и защитой их общих, прав и интересов, объединением хлебопроизводителей Республики Татарстан, а главное - содействием популяризации хлебопекарного и мукомольного дела, укреплением авторитета профессии, сохранением и развитием традиций хлебопечения, расширением профессиональных связей хлебопеков Татарстана и России.





Руководитель - Никифоров Ильдар Афанасьевич

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