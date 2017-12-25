ЗАО АС-Ком
Строительство, Строительные компании
Общая информация
До 2001 г. компания выступала главным образом как Генеральный подрядчик строительства объектов жилого и общественного назначения, в том числе по общестроительным работам, связанным с реконструкцией. С 2001 года компания стала заниматься собственным строительством.
Руководитель — Токарев Виктор Степанович.
Акционеры:
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Ульянова-Ленина, 67/2
- Телефон: (843) 236-12-13
- Email: as-com@mail.ru
- Сайт: www.as-kom.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017