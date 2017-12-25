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ЗАО АС-Ком

Строительство, Строительные компании

Общая информация

До 2001 г. компания выступала главным образом как Генеральный подрядчик строительства объектов жилого и общественного назначения, в том числе по общестроительным работам, связанным с реконструкцией. С 2001 года компания стала заниматься собственным строительством.

Руководитель — Токарев Виктор Степанович.

Акционеры:

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Ульянова-Ленина, 67/2
  • Телефон: (843) 236-12-13
  • Email: as-com@mail.ru
  • Сайт: www.as-kom.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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