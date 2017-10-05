Список компаний

Союз оценщиков РТ

Общественные организации

Общая информация

Союз оценщиков РТ был создан в 2012 году. Цель создания - формирование механизмов эффективного государственно-частного партнерства для выработки сбалансированной политики в области оценочной деятельности, с учетом интересов всех участников этой деятельности.

Руководитель - Лисичкин Андрей Викторович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, кабинет 412
  • Телефон: (843) 236-57-53
  • Email: info@ocenshiki-rt.ru
  • Сайт: http://ocenshiki-rt.ru/

Дата последнего обновления: 05.10.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам