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Союз композиторов РТ

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Общая информация

Союз композиторов Республики Татарстан - общественная творческая организация профессиональных композиторов и музыковедов.

Основные цели :
- развитие и обогащение музыкальных традиций Республики Татарстан;
- обеспечение условий для создания высокопрофессиональных произведений;
- забота о развитии разных музыкальных жанров;
- пропаганда высоко - художественных образцов музыкального искусства;
- проведение концертов, фестивалей, конкурсов, конференций;
- участие в республиканских, российских и международных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях.

Руководитель - Калимуллин Рашид Фагимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 10
  • Телефон: (843) 236-00-01
  • Email: skrt@list.ru

Дата последнего обновления: 05.10.2017

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