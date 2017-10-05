Совет журналистов РТ
Общая информация
Союз журналистов Республики Татарстан - творческое общественное объединение, основанное на членстве и созданное на основе совместной деятельности журналистов Республики Татарстан для защиты их общих интересов и достижения уставных целей.
Цели и задачи Союза журналистов РТ:
- содействие реализации конституционного права граждан на свободу слова и печати, удовлетворение их потребности во всеобъемлющей и достоверной информации;
- защита в пределах компетенции свободы творчества, права журналистов на беспрепятственное получение, распространение общественно значимой и объективной информации;- содействие соблюдению авторского права, неприкосновенности интеллектуальной собственности журналистов;
- содействие улучшению системы журналистского образования, профессиональной подготовке и переподготовке, росту деловой и творческой активности членов ОО "Союз журналистов РТ";- забота о становлении молодых журналистов, об улучшении социального благополучия ветеранов журналистики и малоимущих;
- обеспечение связей с другими творческими Союзами, отечественными и зарубежными журналистскими и общественными организациями;
- обеспечение правовой и социальной защиты журналистов, их чести и достоинства,- отстаивание интересов журналистов в вопросах оплаты их творческого труда;
- участие через своих представителей в представительных органах власти в совершенствовании законодательства в сфере средств массовой информации.
Руководитель - Ратникова Римма Атласовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Декабристов, 179 (Дом журналистов)
- Телефон: (843) 555-85-11
- Email: dom-jur@mail.ru
- Сайт: www.sj-rt.ru
Дата последнего обновления: 05.10.2017