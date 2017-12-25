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ОАО Девелоперская корпорация Антей

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Компания была создана в 2005 году в Казани. Основной целью создания стала реализация инвестиционно-строительных проектов по созданию малоэтажных жилых комплексов. Реализует проекты на территории Казани и Московской области.

Руководитель: Гарифуллин Марат Ринатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Пестречинский р-н, д. Куюки, ЖК "Светлый", 12 квартал, дом 5а
  • Телефон: (843) 253-08-64
  • Email: info@svetly-kazan.ru
  • Сайт: www.svetly-kazan.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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