ОАО Девелоперская корпорация Антей
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Компания была создана в 2005 году в Казани. Основной целью создания стала реализация инвестиционно-строительных проектов по созданию малоэтажных жилых комплексов. Реализует проекты на территории Казани и Московской области.
Руководитель: Гарифуллин Марат Ринатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Пестречинский р-н, д. Куюки, ЖК "Светлый", 12 квартал, дом 5а
- Телефон: (843) 253-08-64
- Email: info@svetly-kazan.ru
- Сайт: www.svetly-kazan.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017