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Русское географическое общество в РТ

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Общая информация

Отделение Русского географического общества в Республике Татарстан восстановило свою деятельность в 2010 году.

Основные направления его работы – это исследования этнографии и краеведения, издательская и информационная деятельность, спелеология и альпинизм, развитие внутреннего туризма, работа с молодежью, патриотическое воспитание, подводные исследования, изучение экологии, картография и историко-археологическая деятельность.

Руководитель - Шиллер Дмитрий Августович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1
  • Телефон: (843) 233-75-06
  • Email: www.rgo.ru/ru/tatarstan
  • Сайт: rgo.tatarstan@mail.ru

Дата последнего обновления: 04.10.2017

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