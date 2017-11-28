Список компаний

ТРО Российский союз молодежи

Общественные организации

Общая информация

Российский Союз Молодёжи — это общероссийская неполитическая общественная молодёжная организация, созданная в 1991 году. Главная цель — объединение граждан и общественных объединений для содействия всестороннему развитию молодого человека, реализации его потенциала в общественной сфере, защиты законных интересов и прав молодёжи.

Руководитель — Фазлиахметов Инсаф Динарович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Островского, 57Б, офис 401
  • Телефон: (843) 210-01-28
  • Email: rsm_tatarstan@mail.ru
  • Сайт: www.rsmrt.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам