Республиканский фонд поддержки
Общая информация
Республиканский фонд поддержки был создан летом 2017 года для оказания помощи лицам, пострадавшим от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, а также лицам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, зарегистрированных на территории Татарстана.
Основной задачей Фонда является достижение социальных и общественно полезных целей в виде максимально возможного уменьшения негативных последствий деятельности вышеуказанных недобросовестных организаций, иных событий, которые создают массовый негативный эффект на материальное, имущественное положение пострадавших.
Руководитель - Ибрагимов Рустем Сагитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Вишневского, 26
- Телефон: 8(843)205-06-07
- Email: main@rfprt.ru
- Сайт: www.rfprt.ru
Дата последнего обновления: 04.10.2017