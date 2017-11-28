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ОПОРА РОССИИ

Общественные организации

Общая информация

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» создана в 2002 году. В составе ОПОРЫ РОССИИ действует 80 региональных отделений

Основная цель организации – содействие консолидации предпринимателей и иных граждан для участия в формировании благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации, обеспечивающих эффективное развитие экономики.

Руководитель в РТ — Газизов Азат Халилович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 25в
  • Телефон: (843) 200-94-94
  • Email: opora16@yandex.ru
  • Сайт: www.opora16.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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