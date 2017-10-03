Объединение молодежного строительства РТ
Общая информация
Объединение молодежного строительства РТ - региональная общественная организация.
Цели и задачи:
- всемерное содействие молодежному жилищному строительству в Республике Татарстан, создание необходимых правовых и социальных гарантий развития молодой семьи;
- аккумулирование и пропаганда достижений промышленности и науки в области жилищного строительства и социальной сферы;
- аккумулирование финансовых средств для развития молодежного жилищного строительства;
- финансирование жилищного строительства и реконструкции, финансирование социальных программ.
Руководитель - Бородкин Валерий Иванович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Парижской коммуны, 25/39, офис 708
- Телефон: (843) 299-11-42
- Email: omsrt@mail.ru
- Сайт: www.oms-rt.ru
Дата последнего обновления: 03.10.2017