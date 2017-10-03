НАУФОР, Казанский филиал

Общая информация

Национальная ассоциация участников фондового рынка была образована в 1996 году, и обладает статусами саморегулируемой организации в отношении следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокеры,

- управляющие,

- акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Казанский филиал НАУФОР образован в декабре 1997 года в качестве территориального обособленного структурного подразделения НАУФОР, основной целью деятельности которого является решение задач ассоциации, представление и защита интересов НАУФОР и ее членов в регионе.



Руководитель в РТ - Гареев Ринат Данилович

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