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Казанский правозащитный центр

Общественные организации

Общая информация

Общественная организация «Правозащитный Центр города Казани» образована в 2001 году. Центр с момента создания реализовал более 20 проектов, связанных с защитой прав человека от нарушений со стороны правоохранительных органов. Среди них были исследовательские, образовательные, мониторинговые, издательские, консультационные, проекты адресной помощи и общественных действий. Оказана помощь более 1000 человек.

Цели организации:

  • Повышение правового сознания граждан Республики Татарстан.
  • Защита прав и свобод различных групп населения.
  • Привлечение внимания общественности к социально значимым проблемам
  • Создание условий для развития гражданского общества в Республике Татарстан путем усиления роли и влияния неправительственного некоммерческого сектора в обществе.
Руководитель - Шолохов Игорь Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, г. Казань, ул. Старо-Пугачевская, 22, а/я 126
  • Телефон: (843) 277-03-86
  • Email: isholohov@mail.ru
  • Сайт: www.investigation.ru

Дата последнего обновления: 02.10.2017

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