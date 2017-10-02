Казанский правозащитный центр

Общая информация

Общественная организация «Правозащитный Центр города Казани» образована в 2001 году. Центр с момента создания реализовал более 20 проектов, связанных с защитой прав человека от нарушений со стороны правоохранительных органов. Среди них были исследовательские, образовательные, мониторинговые, издательские, консультационные, проекты адресной помощи и общественных действий. Оказана помощь более 1000 человек.

Цели организации:

Повышение правового сознания граждан Республики Татарстан.

Защита прав и свобод различных групп населения.

Привлечение внимания общественности к социально значимым проблемам

Создание условий для развития гражданского общества в Республике Татарстан путем усиления роли и влияния неправительственного некоммерческого сектора в обществе.

Руководитель - Шолохов Игорь Николаевич

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