Гильдия риэлторов РТ

Общая информация

Гильдия риэлторов Республики Татарстан (ГР РТ) – крупнейшее в Республике объединение. Основная цель - содействие развитию цивилизованного рынка недвижимого имущества на основе развития законодательной и нормативной базы, создание системы профессиональных услуг для ее участников и третьих лиц, использование собственной инфраструктуры для защиты общих имущественных интересов и удовлетворение нематериальных потребностей членов Гильдии, повышение статуса риэлтора, предоставление и защита интересов членов Гильдии в государственных и общественных органах, их социальная и правовая защита, разработка и развитие социальных управленческих программ.

Руководитель - Савельев Андрей Юрьевич

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