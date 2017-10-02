Гильдия риэлторов РТ
Общая информация
Гильдия риэлторов Республики Татарстан (ГР РТ) – крупнейшее в Республике объединение. Основная цель - содействие развитию цивилизованного рынка недвижимого имущества на основе развития законодательной и нормативной базы, создание системы профессиональных услуг для ее участников и третьих лиц, использование собственной инфраструктуры для защиты общих имущественных интересов и удовлетворение нематериальных потребностей членов Гильдии, повышение статуса риэлтора, предоставление и защита интересов членов Гильдии в государственных и общественных органах, их социальная и правовая защита, разработка и развитие социальных управленческих программ.
Руководитель - Савельев Андрей Юрьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Щапова, 25, офис 300
- Телефон: (843) 500-00-26
- Email: grt_info@mail.ru
- Сайт: www.grrt.info
Дата последнего обновления: 02.10.2017