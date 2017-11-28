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ТРО Всероссийское добровольное пожарное общество

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Общая информация

ТРО «Всероссийское добровольное пожарное общество» создано в 1958 году.На территории Республики Татарстан созданы 31 местных районных и городских отделений ВДПО.

Задачи общества:

— объединение и привлечение граждан, общественных объединений для участия в реализации первичных мер пожарной безопасности;

— осуществление противопожарной пропаганды, оповещение и обучение мерам пожарной безопасности;

— содействие развитию и поддержки физической культуры, пожарно-прикладного и иных видов спорта среди детей и молодежи;

— защита и представление общих интересов членов ВДПО

Руководитель — Валиуллин Габдельхай Габдрахманович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, г. Казань, ул. 2-я Тихорецкая, 12, а/я 27
  • Телефон: (843) 278-74-66
  • Email: dpo_rt@mail.ru
  • Сайт: www.tatarstan.vdpo.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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