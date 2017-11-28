ТРО Всероссийское добровольное пожарное общество
Общая информация
ТРО «Всероссийское добровольное пожарное общество» создано в 1958 году.На территории Республики Татарстан созданы 31 местных районных и городских отделений ВДПО.
Задачи общества:
— объединение и привлечение граждан, общественных объединений для участия в реализации первичных мер пожарной безопасности;
— осуществление противопожарной пропаганды, оповещение и обучение мерам пожарной безопасности;
— содействие развитию и поддержки физической культуры, пожарно-прикладного и иных видов спорта среди детей и молодежи;
— защита и представление общих интересов членов ВДПО
Руководитель — Валиуллин Габдельхай Габдрахманович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, г. Казань, ул. 2-я Тихорецкая, 12, а/я 27
- Телефон: (843) 278-74-66
- Email: dpo_rt@mail.ru
- Сайт: www.tatarstan.vdpo.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017