Всероссийский совет местного самоуправления региональное отделение
Общая информация
«Всероссийский совет местного самоуправления» осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Российской Федерации и имеет общероссийский территориальный статус. Организация состоит из региональных отделений.
Основные цели организации:
1. Содействие реализации конституционных прав граждан на осуществление местного самоуправления;
2. Создание условий для формирования эффективной системы местного самоуправления;
3. Содействие в обеспечении высокого качества и комфортных условий жизни граждан Российской Федерации;
4. Содействие развитию различных форм и механизмов гражданского участия в работе органов государственной власти и местного самоуправления;
5. Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с целью повышения качества жизни населения и эффективного развития территорий;
6. Содействие реализации механизмов оказания социальной поддержки и защиты граждан;
7. Оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
Руководитель в РТ — Хабибуллин Альберт Галимзянович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015 Р Татарстан, г. Казань, ул. М Горького, 12Б
- Телефон: (843) 267-64-21
- Email: gosstr@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: www.vsmsinfo.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017