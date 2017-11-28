Всероссийский совет местного самоуправления региональное отделение

Общая информация

«Всероссийский совет местного самоуправления» осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Российской Федерации и имеет общероссийский территориальный статус. Организация состоит из региональных отделений.

Основные цели организации:

1. Содействие реализации конституционных прав граждан на осуществление местного самоуправления;

2. Создание условий для формирования эффективной системы местного самоуправления;

3. Содействие в обеспечении высокого качества и комфортных условий жизни граждан Российской Федерации;

4. Содействие развитию различных форм и механизмов гражданского участия в работе органов государственной власти и местного самоуправления;

5. Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с целью повышения качества жизни населения и эффективного развития территорий;

6. Содействие реализации механизмов оказания социальной поддержки и защиты граждан;

7. Оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

Руководитель в РТ — Хабибуллин Альберт Галимзянович

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