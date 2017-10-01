Общественная организация инвалидов «Вера»
Общая информация
Общественная организация инвалидов г. Казани «Вера» (МООИК «Вера») была создана в 1998 году. Организация осуществляет свою деятельность в сфере защиты прав и интересов инвалидов, обеспечения их занятости, обучения, реабилитации и досуга. Обслуживаемая аудитория — это дети-инвалиды, инвалиды, пожилые граждане г. Казани разного пола, семейного и социального положения, дохода.
Руководитель - Кривова Нина Ивановна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Карла Маркса, 54/Б
- Телефон: (843) 238-81-06
- Email: trust-vera@narod.ru
- Сайт: http://xn----7sbbagsrw4ax3l.xn--p1ai/
Дата последнего обновления: 01.10.2017