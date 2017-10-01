Общественная организация инвалидов «Вера»

Общая информация

Общественная организация инвалидов г. Казани «Вера» (МООИК «Вера») была создана в 1998 году. Организация осуществляет свою деятельность в сфере защиты прав и интересов инвалидов, обеспечения их занятости, обучения, реабилитации и досуга. Обслуживаемая аудитория — это дети-инвалиды, инвалиды, пожилые граждане г. Казани разного пола, семейного и социального положения, дохода.

Руководитель - Кривова Нина Ивановна

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