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Общественная организация инвалидов «Вера»

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Общая информация

Общественная организация инвалидов г. Казани «Вера» (МООИК «Вера») была создана в 1998 году. Организация осуществляет свою деятельность в сфере защиты прав и интересов инвалидов, обеспечения их занятости, обучения, реабилитации и досуга. Обслуживаемая аудитория — это дети-инвалиды, инвалиды, пожилые граждане г. Казани разного пола, семейного и социального положения, дохода.

Руководитель - Кривова Нина Ивановна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, г. Казань, ул. Карла Маркса, 54/Б
  • Телефон: (843) 238-81-06
  • Email: trust-vera@narod.ru
  • Сайт: http://xn----7sbbagsrw4ax3l.xn--p1ai/

Дата последнего обновления: 01.10.2017

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