ООО Ак Таш
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Компания существует на рынке Казани с 2007 года. Основная деятельность — строительство жилой недвижимости, а также объекты общественного и промышленного назначения. Кроме того, компания постоянной основе участвует в реализации государственных программ и является партнером «Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан»
Руководитель — Ахметов Газинур Абдулович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Переулок Дуслык,8
- Телефон: (843) 294-88-09
- Email: oooaktash@rambler.ru
- Сайт: www.aktash-stroy.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017