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ПАО АКИБ Акибанк

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Общая информация

Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в Центральном Банке Российской Федерации 25 ноября 1993 года. Акционерами банка являются организации различных форм собственности, имеющие стабильный доход и устойчивое финансовое положение. Среди них ОАО «Сетевая компания», ООО «Камский бекон», ООО «Завод комплексных дорожных машин», ООО «Страховая группа «АСКО» и другие.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 88а
  • Телефон: 8 800 100-25-42
  • Email: office@akibank.ru
  • Сайт: www.akibank.ru

Дата последнего обновления: 18.03.2018

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