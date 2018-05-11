«Подлужный след»: кто и за что атакует «продавца» газа Рината Ханбикова

Комиссия по этике не будет обсуждать анонимку на 60-летнего депутата трех созывов

Фото: Максим Платонов

Татарстанский парламент взбудоражен очередным дерзким выпадом против депутата-«тяжеловеса» и главы дочерней газпромовской структуры «Газпром межрегионгаз Казань» 60-летнего Рината Ханбикова. Явно недружественные ему авторы направили в Госсовет РТ разгромное подметное письмо, в котором описали побочный девелоперский бизнес шефа татарстанского представительства «Газпрома» и озадачили депутатов банальным вопросом: отражает ли он эти доходы в своей декларации? Впрочем, послание не достигло цели — комиссия по этике не будет разбираться с эпистолярным творчеством, заверила «Реальное время» вице-спикер Госсовета Римма Ратникова.

Скандальный вброс

Очередная информационная атака на известного депутата трех созывов Госсовета РТ и не самого богатого татарстанского народного избранника Рината Ханбикова всколыхнула спокойствие парламента. Под занавес бесшумной декларационной компании-2017 его тайные недоброжелатели вбросили скандальное письмо, где попытались «обнажить» неизвестные факты из «биографии» его девелоперского бизнеса. Особо напирая на то, что Ринат Ханбиков на протяжении 20 лет руководит дочерней компанией «Газпром межрегионгаз Казань», авторы с явным негодованием подчеркивают, что этот высокий и ответственный пост отнюдь не мешает ему заниматься собственным бизнесом. Общая обвинительная тональность письма сводится к голословному, но популистскому слогану. «Как человек, работая в государственной корпорации, где со всех экранов говорится, что «Газпром» — достояние народа, смог превратить это в свое достояние, остается загадкой», — таким риторическим аккордом завершается разгромное письмо.

Внизу скромная «хулиганская» подпись: «Внешэкономбанк». Правда, письмо без «шапки» ВЭБа, не имеет реквизитов и подписи должностного лица ВЭБа. По всем этим признакам это послание похоже на подметное письмо. Тем не менее это обращение поступило в Комитет Госсовета РТ по законности, регламенту и депутатской этике и было зарегистрировано 25 апреля этого года, подтвердили «Реальному времени» в аппарате комитета. «После этого его направили на рассмотрение в комиссию по депутатской этике, но дату обсуждения не назначили», — рассказали вчера утром в аппарате комитета.

Для чего Ханбикову нужен «Регионгазфинанс»

В чем же обвиняют его «злопыхатели» из ВЭБа и насколько «тяжелы» грехи Ханбикова перед народом? Неизвестные авторы с самого начала обращают внимание на то, что Ринат Ханбиков — старожил в структуре «Газпрома». Он является генеральным директором компании «Газпром межрегионгаз Казань» с 1998 года, отмечают они. «При этом указанная организация является единственным местом работы с 8-часовым рабочим днем депутата Госсовета РТ», — пишут авторы. Кроме того, он является председателем совета директоров АО «Аммоний» (производит минеральные удобрения для сельхозпроизводителей). «Но как он умудряется заниматься еще предпринимательской деятельностью и еще, как ни странно, девелоперской деятельностью, остается удивляться», — выражают напускное недоумение авторы письма.

Ринат Ханбиков — старожил в структуре «Газпрома». Он является генеральным директором компании «Газпром межрегионгаз Казань» с 1998 года. Фото gazprom.ru



Ведь в последующих абзацах они сами раскрывают нехитрую схему девелопмента Рината Ханбикова, к которой давно прибегают богатые и состоятельные люди, обремененные депутатскими полномочиями или государственными должностями. Не секрет, что из-за запрета вести предпринимательскую деятельность высокопоставленные чиновники и депутаты, работающие на постоянной основе, вынуждены передавать недвижимость под управление в закрытые паевые инвестиционные фонды. Их активы и имена пайщиков по закону не подлежат раскрытию. С другой стороны, они защищены от изъятий.

Этими инструментами, если верить письму разоблачителей Ханбикова, охотно пользуется шеф компании «Газпром межрегионгаз Казань». Как следует из их письма, Ринат Ханбиков является владельцем 100 процентов инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Регионгазфинанс» — фонд венчурных инвестиций». Как доказательство этому авторы письма прикладывают официальный документ, похожий на подлинный. С виду это письмо на фирменном бланке УК «Регионгазфинанс», подписанное гендиректором УК «Регионгазфинанс» д. у. ЗПИФ венчурных инвестиций «РГФ-ФВИ» О.Ю. Карклиной. В нем содержится выписка о владельцах инвестиционных паев данного фонда. Гендиректор УК Карклина якобы уведомляет гендиректора АО «Аммоний» С.И. Шевченко о том, что по состоянию на 24 ноября 2017 года Ринат Сагитович Ханбиков является владельцем 11 313,9982205 шт., что составляет 100 процентов от общего количества выданных УК инвестпаев. Пожалуй, это приложение и стало тем единственным документом, который внушает доверие к изложенной информации, и его трудно игнорировать.

Тайные недоброжелатели: Ханбиков владеет 100 процентами ЗПИФ, а в декларации их нет

Авторы дополняют картину новыми сведениями, но уже без подтверждающих документов. По их данным, ЗПИФ «Регионгазфинанс» — фонд венчурных инвестиций — выступает учредителем ООО «Татаммоний», а тот в свою очередь владеет АО «Аммоний» (46,7%). Иначе говоря, авторы подводят к мысли, что Ринат Ханбиков якобы выступает совладельцем нового химического завода «Аммоний», построенного на кредитные средства «Внешэкономбанка».

Тайные недоброжелатели спрашивают у членов комитета по законности: отражал ли и отражает ли он в настоящее время как депутат в справках о доходах, что он является акционером? Добавим, что в декларации депутата Ханбикова за 2017 год, опубликованной на сайте Госсовета РТ, значится доход в 16,6 млн рублей, а среди имущества — земельные участки, жилые дома, квартира и прочее, но инвестпаи ЗПИФ «Регионгазфинанс» в ней не значатся.

Ханбиков является также председателем совета директоров АО «Аммоний». Фото Максима Платонова

Любопытными выглядят изложенные в письме сведения и о другом ЗПИФ о. р. венчурных инвестиций «Регионгазфинанс» — Третий фонд венчурных инвестиций». Авторы обращения в Госссовет РТ утверждают, что этому фонду принадлежит здание на Подлужной, 19, где располагается офис «Газпром межрегионгаз Казань». «Сам у себя арендует — великолепно», — говорится в письме.

Кто-то хочет облить нас грязью

Получить ответную реакцию Рината Ханбикова на дерзкое письмо не удалось. Но в его окружении отметили, что не считают нужным комментировать анонимные письма с голословными обвинениями. «Вы же видите, это подметное письмо. На нем нет ни шапки, ни подписи. Человек построил за $1,5 млрд завод. Все сельхозпредприятия пользуются его удобрениями. А кто-то хочет облить его грязью? Кому это нужно? Неужели вам это интересно???.. Шеф еще не видел письма», — заявили «Реальному времени». Добавим, что недавно Ринат Сагитович отметил 60-летие и 20-летие на посту газпромовской «дочки».

«Газпром межрегионгаз» на запрос нашего издания не ответил. ВЭБ открестился от письма. «Внешэкономбанк» не направлял данное письмо», — сообщила пресс-служба банка. Глава УК ЗПИФ Ольга Карклина сообщила, что «в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации (утв. Приказом ФСФР России от 22.06.2005 №05-23/пз-н) информация о Закрытом паевом инвестиционном фонде особо рисковых (венчурных) инвестиций «Регионгазфинанс — Фонд венчурных инвестиций» не раскрывается, т. к. инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов».

Кто-то мстит Ханбикову подметными письмами в Госсовет

«Это письмо зарегистрировано у нас как анонимное, — рассказала вице-спикер Госсовета РТ Римма Ратникова. — Это уже не первый случай именно в отношении этого депутата. Я думаю, что это связано с его бизнесом. Поэтому мы пока даже дату не определяем, когда мы будем его рассматривать. Потому что это анонимное письмо. Хотя там значится подпись «Внешэкономбанк».

Вице-спикер напрочь отметает подозрение в ВЭБ. «В ВЭБе таким языком не пишут. Ну не пишут о таких серьезных вещах детским разговорным языком».

По ее мнению, причиной непредсказуемой атаки на депутата является месть. «Кто-то ему мстит», — предположила она, указав, что подобное письмо уже не первое. «Сначала поступило письмо за подписью реального человека, но он сказал, что первый раз слышит». По ее словам, регламент позволяет рассматривать обращения в течение месяца, поэтому на ближайшей сессии переговорят об этом с самим Ханбиковым. «Анонимные письма мы не рассматриваем. Для комиссии по депутатской этике ему нет места», — заключила вице-спикер Госсовета РТ.

По мнению Риммы Ратниковой, причиной непредсказуемой атаки на депутата является месть. Фото Романа Хасаева

Ограничения на ведение предпринимательской деятельности касаются не всех депутатов Госсовета РТ. Согласно татарстанскому закону о статусе депутата РТ, заниматься бизнесом запрещено только тем, кто работает на профессиональной основе и получает заработную плату. Таковых 20 процентов депутатского корпуса, сообщила пресс-служба Госсовета РТ. Остальные 80 процентов свободны и могут заниматься им. «Ринат Ханбиков работает в Госсовете не на постоянной основе, поэтому на него не распространяются ограничения», — уточнили в Госсовете РТ. То есть если он действительно учредил ЗПИФ, то это не является нарушением законодательства.

Закрытые фонды нужны богатым для защиты активов

Между тем, схемы с ЗПИФ давно считаются секретом полишинеля для участников рынка недвижимости Казани. По словам гендиректора «А-Девелопмент» Мурата Ахмерова, о том, что офисное здание на Подлужной, 19 находится под управлением ЗПИФ известно. По его оценке, стоимость аренды в этом здании класса А может составлять 800 рублей за 1 кв. м. Независимый эксперт Андрей Генсен пояснил, что «когда фонд сдает в аренду здание и получает прибыль, то пайщик фонда может ничего не зарабатывать на этом». «Скорее всего прибыль фонда реинвестируется в другие проекты, с этой целью и создавался именно фонд венчурных инвестиций. Таким образом, у пайщика нет доходов, подлежащих декларированию», — объяснил он.

«ЗПИФ как цивилизованная форма владения и управления активами, к сожалению, в России еще не имеет такого широкого применения. Как правило, она используется крупными собственниками, заинтересованными в защите активов, прозрачной схеме управления, официальных показателях капитализации и доходности, — отмечает независимый эксперт Андрей Генсен. — В целом формирование ЗПИФа на базе существующих активов безусловно выгодно при наличии критической массы объема активов (чтобы покрывать текущие затраты на управление). ЗПИФы обладают рядом преимуществ — обособление непрофильных активов, структуризация, защита от недружественных действий — как внешних, так и внутренних, прозрачная структура и стоимость, возможность оперирования паями, а не объектами с целью привлечения дополнительных средств».