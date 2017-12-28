Султан Сафин, «Тюбетей»: «Есть такое мнение, что мы чьи-то племянники»

Проработав пять лет в крупных нефтяных компаниях по всему миру, Султан Сафин вернулся в Татарстан, чтобы открыть ресторанный бизнес. Основатель и совладелец сети «Тюбетей» рассказал, кто основной инвестор проекта и как пригласить президента Татарстана на открытие ресторана.

Самые важные, по мнению редакции и автора проекта, детали интервью вы можете не только услышать, но и прочитать.

Про бывших партнеров

С Азатом Назмутдиновым (кафе «Кыстыбый») я был знаком не так близко, то есть наше знакомство было через других партнеров. Когда я брал Азата в команду, у меня не было никаких вопросов. Но есть правильное высказывание французского философа: должна быть одна душа в двух телах, а одна душа — это одни ценности и одни цели. Когда нет целей и ценностей, команда будет распадаться и кто-то из команды будет уходить. Это и случилось. У нас разные мнения, и поэтому так получилось, что мы расстались. Сейчас мы не общаемся.

Про работу в команде

Вход партнера в проект должен осуществляться справедливо; У всех должна быть единая цель, если цели нет, то сразу нужно подумать; Я не считаю, что с друзьями невозможно строить бизнес. Кроме выгоды и идеи появляется дружеская атмосфера; Нужно оценивать профессиональные компетенции друг друга.

Про бизнес

Я не предприниматель по своей натуре. Я творческий человек, даже на некоторых парах геологии под партой танцевал.

Проект «Тюбетей» проинвестировал Ирек Фаритович Салихов (председатель совета директоров «Ядран-Ойл»). Ирек Фаритович инвестировал около 10 млн рублей. Сейчас он для нас советник, с большим опытом в бизнесе. Когда мы делаем большие шаги, то всегда с ним советуемся.

Про президента РТ на открытии

Есть такое мнение, что мы чьи-то племянники. Но если я и чей-то племянник, то только кулинара, который в столовой проработал. Нет никаких завязок.

Мы написали приглашение президенту в его аппарат и нам пришел положительный ответ. Когда увидел президента, он сказал мне «Салям!», произнес мотивирующую речь, я, если честно, даже не ожидал.

Про кухню

Я никогда не говорил, что Америку нужно поглощать, но мы у них учимся. Оттуда появились в меню такие названия, как «Кыстыбургер» и другие.

Я за то, чтобы мы брали и экспериментировали, при этом сохраняли то, что у нас есть.

Советы для предпринимателей

Если хочешь что-то начать, начинайте в том случае, если вы будете думать об этом, когда просыпаетесь; Правильно подберите душевную команду; Учитесь.

Айрат Сунгатуллин