Нияз Шайдуллин: «Наша задача — улучшить качество жизни человека»

Невролог из Набережных Челнов — о том, чем страшен алкоголь и почему важно уметь находить в жизни «приятности»

Фото: Евгения Гришанина

Нияз Рашидович Шайдуллин заведует неврологическим отделением городской больницы №5 Набережных Челнов. Это врач в третьем поколении. Врач нового поколения — ищущий, думающий, ироничный и энергичный. Его отделение работает с широким спектром неврологических заболеваний — поэтому герой нашего сегодняшнего портрета стремится постоянно расширять свой медицинский кругозор. Он следит за новшествами, искренне стремится облегчить жизнь своим пациентам, ведь неврологические заболевания зачастую хронические, на всю жизнь. Доктор с тревогой рассказывает о том, как разрушительно, «растворяюще» действует на нервную систему алкоголь и подробно советует, что делать, чтобы не стать пациентом неврологического отделения. Если вкратце — то надо постоянно находиться в движении и как можно больше радоваться жизни.

«С детства я жил в медицинской среде»

Свой приход в медицину Нияз Шайдуллин объясняет «отягощенным семейным анамнезом» — наш герой врач в третьем поколении. Докторами были его дедушка и бабушка по маминой линии. Мама — фармацевт, отец — акушер-гинеколог.

— С детства я жил в медицинской среде. Разговоры дома, медицинская литература на полках. И, конечно, ненавязчивые, но внятные наставления мамы, которая очень хотела, чтобы я был врачом. В итоге я и решил пойти по этой стезе, — рассказывает доктор. — А в лице папы и дедушки всегда видел перед собой положительный профессиональный пример: их отношение к работе, их вдумчивость и преданность делу.

В 2004 году он приехал из родных Набережных Челнов в Казань — поступил в медицинский университет по целевому направлению. Нияз Рашидович окончил педиатрический факультет, однако работать решил во взрослой сети. Сначала думал было пойти по направлению мануальной медицины — потому что работать хотел руками, но в хирургию его не тянуло. Поэтому интернатуру проходил на кафедре неврологии и мануальной терапии КГМА.

— Это кафедра с мощной теоретической базой и сильной историей. В свое время на ней работали такие светила медицины, как Яков Попелянский, который и основал направление ортопедической неврологии; его дело продолжил Виктор Веселовский. А в моей время кафедрой руководил Фарит Ахатович Хабиров. Там работала целая плеяда научных деятелей, неврологов, которые специализируются на скелетно-мышечной медицине. Но благодаря кипучей деятельности Фарита Ахатовича, на кафедре был открыт и центр по демиелинизирующим заболеваниям. То есть там и классическая неврология, и скелетно-мышечная изучается. И вот на этой великолепной базе я проходил обучение, — вспоминает доктор.

Но даже после прохождения такой сильной школы у Нияза Рашидовича не возникло желания остаться работать в Казани. Столица не нравилась ему своей суетностью. В 2010-м наш герой вернулся в родные Челны и пришел в горбольницу №5 — как думал сначала, просто поднабраться опыта. Но «просто» не получилось — работать предстояло в сосудистом центре. Дело в том, что с 2009 года по республиканской программе в Татарстане начали открывать сосудистые центры в крупных клиниках, в том числе и вне Казани.

В 2010-м наш герой вернулся в родные Челны и пришел работать в горбольницу №5 . Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Сосудистый центр как база для набора опыта

Центр в челнинской «пятерке» был открыт на базе отделения инсультной неврологии. Коллектив тут уже был сформирован, еще со времен первой неврологии, открывшейся в больнице в советские времена. Нияз Рашидович был одним из самых молодых, «зеленых» сотрудников центра. Он с благодарностью вспоминает, как хорошо к нему отнеслись опытные коллеги, как помогали в профессиональном становлении.

У сосудистой неврологии своя специфика: большинство пациентов здесь возрастные, с букетом сопутствующих заболеваний. Многие из них требуют пристального внимания, постоянного наблюдения — ведь ухудшение может произойти стремительно. По сравнению с «обычной» неврологией, в сосудистой больше смертей — ведь как бы далеко ни продвинулась медицина в лечении инсультов, но при крупных сосудистых мозговых катастрофах даже она, увы, нередко бессильна. Так что набор опыта здесь был сопряжен с драматизмом.

Сегодня лечение инсультов по всей республике локализовано в таких же сосудистых центрах, как тот, в котором начинал работать Нияз Рашидович. В этом процессе ключевой фактор — организация логистики. Успех в огромной мере зависит от того, насколько быстро пациент попадает в сосудистый центр, сколько времени прошло с момента развития инсульта. Врачам нужно сориентироваться в том, какую тактику лечения избрать. К примеру, если инсульт ишемический (его еще называют инфарктом мозга), часто выбирают тромболизис — введение препарата, растворяющего тромб. Есть и техники хирургического вмешательства, и ряд других методов лечения.

И все же в сосудистых центрах доктора сосредоточены на довольно узкой области, на одной патологии (пусть и довольно многоликой), и это, по словам нашего героя, в определенной степени ограничивает кругозор врача. Проработав в сосудистом центре 5 лет, Нияз Рашидович понял: ему хочется большего разнообразия, хочется двигаться дальше.

— Вот такой я человек — какая-то определенная деятельность мне со временем наскучивает, хочется чего-то нового, интересного, — разводит руками доктор.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

«Всегда помню, что не знаю еще очень многого»

Неврология — широкая наука. Отделение общей неврологии, которым заведует наш герой сейчас, не занимается лечением инсультов — сюда стекается остальная патология этой сферы. Болевые синдромы, эпилепсия, нейродегенеративные заболевания, болезнь Паркинсона, энцефалопатия и другие поражения головного мозга — короткий, неполный список того, с чем работают тут специалисты. Сначала Нияз Рашидович пришел в это отделение работать дежурантом, потом доктором, а в 2019 году получил предложение его возглавить.

Проработав врачом-неврологом уже 15 лет, Нияз Рашидович признается: он до сих пор критически относится к уровню своих знаний. Ведь неврология — обширная наука, в ней множество направлений.

— И я всегда помню, что не знаю еще очень многого, — философски говорит доктор. — Это помогает мне не зазнаваться, всегда критически подходить к своей собственной работе и к работе коллег. Я объективно оцениваю свою деятельность. Да, я врач, хорошо ориентируюсь в тактике лечения, умею продиагностировать пациента. Все, что мне нужно было знать, чтобы каждый день лечить здесь людей, я освоил, у меня нет синдрома самозванца. Но чувствовать себя довольным и считать, что все свершилось? Нет. Я себя так не воспринимаю. Знаю лишь, что для дальнейшего совершенствования нужно очень много работать.

Наш герой практикует внимательный, вдумчивый подход к пациенту. Скрупулезно относится к сбору анамнеза, внимателен к жалобам. Он признает: при большом потоке пациентов уделять каждому достаточно времени — это сложно. Тем более что спектр неврологической патологии, которую лечат в этом отделении, широкий, а значит, врачу нужно иметь широкий медицинский кругозор. Это необходимо, чтобы правильно диагностировать каждый случай.

Диагностика — задача непростая, ведь неврологические заболевания могут скрываться под разными масками. Головокружение или мигрень нередко указывают на развитие серьезной болезни. Задача невролога — все учесть, правильно отдифференцировать заболевание. В прошлые десятилетия в распоряжении у доктора были только молоточек и собственная голова, он ставил диагнозы исходя из клинической картины. Теперь в арсенале врачей большой спектр оборудования: те же аппараты КТ и МРТ становятся их верными помощниками.

— Но все равно невролог обязан думать головой, иметь сложившуюся систему врачебных представлений, чтобы верно выставлять диагнозы. Врач от фельдшера чем отличается? Клиническим мышлением. А у невролога еще сверх этого должно быть развито собственное, неврологическое клиническое мышление! Надо бдить, обращать внимание на самые разные мелочи, ведь дьявол кроется в деталях, — говорит Нияз Рашидович.

Болевые синдромы, эпилепсия, нейродегенеративные заболевания, болезнь Паркинсона, энцефалопатия и другие поражения головного мозга — короткий, неполный список того, с чем работают тут специалисты. Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Большая часть неврологических заболеваний носит хронический, пожизненный характер. Таковы рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, эпилепсия и десятки других печальных диагнозов. Со временем многие из них приводят к инвалидизации.

— Поэтому ставить такие диагнозы — грустная задача. Но мы должны этот процесс замедлить, научить пациента жить с заболеванием, компенсировать его по возможности, справляться с ним. Ведь нам надо улучшить качество жизни человека, — говорит доктор.

«Мы не замыкаемся в своей скорлупе, не стоим в оппозиции к новому»

А как улучшить это состояние? За 15 лет, что Нияз Рашидович работает в медицине, врачи продвинулись в лечении многих неврологических недугов. К примеру, он рассказывает: для лечения рассеянного склероза появилась терапия моноклональными антителами. Ее сейчас разрабатывают и внедряют во многих клиниках, в том числе и в Татарстане.

— Препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, сейчас активно используются, они есть в российских клинических рекомендациях. А когда я в 2010 году проходил интернатуру, они еще только начинали появляться — на кафедре проводили клинические исследования, — вспоминает доктор. — Теперь препараты внедрены, в том числе, и в амбулаторную практику — но, конечно, и попадая к нам в декомпенсированной фазе заболевания, пациенты получают их в отделении. Есть новшества и в лечении болезни Паркинсона — что-то новенькое нередко появляется, и их можно внедрять. Мы не замыкаемся в своей скорлупе, не стоим в оппозиции к новому. Иначе можно всю жизнь так и проработать на старых методиках. Конечно, на внедрение новых методов лечения нужны силы и время, — объясняет доктор.

Нияз Рашидович не приемлет косность мышления и чрезмерную инертность в работе врачей. В республике до сих пор есть множество докторов, которые работают по старинке, максимально консервативно. В том числе они и на новую терминологию переходить не хотят. К примеру, возьмем популярный диагноз наших бабушек и дедушек: остеохондроз. В классификаторе заболеваний он есть, но по современным медицинским представлениям, это комплекс симптомов, который развивается по какой-то причине. Очень удобно называть это все остеохондрозом и действовать по стандартной схеме: болит спина — это остеохондроз — вот вам обезболивающее. А потом все повторяется.

Как действуют неврологи современной формации? Они начинают разбираться, откуда это все вообще взялось. Выясняют характер боли, ритмичность и обстоятельства ее возникновения. Собирают анамнез, подробности того, чем человек раньше лечился. И потом, например, выясняется: на самом деле основную боль дают фасеточные суставы (маленькие суставчики между дужками позвонков), на них и надо сконцентрироваться. Или, к примеру, у человека сидячая работа, и от хронического перенапряжения мышц в них появляются уплотнения, начинаются хронические миофасциальные боли. Или третий пример — боль «обеспечивает» спондилартроз, возрастные изменения в позвоночнике. Причин может быть множество — но «в медицинском быту» их все называют остеохондрозом.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

— К счастью, все меньше докторов используют этот диагноз. Зато очень любят его пациенты — он «пошел в народ» и стал отдельным обозначением. Еще один такой диагноз, который то ли существует, то ли нет, — вегетососудистая дистония, которую стали диагностировать неврологи примерно в шестидесятых годах. А на самом деле, это целый спектр заболеваний, которые могут проявляться симптомами, описываемыми при вегетососудистой дистонии. Среди них тревожные расстройства, депрессии, панические атаки… Хорошо, что сейчас уже весь передовой мир от этого ушел. Но некоторые доктора у нас все равно по инерции пытаются идти по старым рельсам.

«Неврологи должны владеть методиками диагностики депрессивных и тревожных расстройств»

Кстати, о панических атаках: нередко пациенты попадают в неврологию по скорой именно из-за них. Как правило, они идут рука об руку с тревожными и депрессивными расстройствами, которые являются основными заболеваниями, вовремя не диагностированными. Замаскированные депрессии и тревожные расстройства могут проявляться не только психоэмоциональными изменениями, но и различными соматическими симптомами. Например, скачками артериального давления, обмороками, головокружениями. Для невролога это становится новым вызовом: именно эти доктора нередко подозревают тревожное расстройство у пациента, а вовсе не психотерапевты, к чьей епархии оно относится.

— И несмотря на то, что психиатры, у которых можно пройти диагностику, находятся в шаговой доступности, к ним люди обращаться не спешат. А мы, неврологи, должны владеть методиками хотя бы первичной диагностики депрессивных и тревожных расстройств. У нас есть валидизированные тестовые опросники, которые используются в клинической диагностике заболеваний психической сферы. Деликатно предлагаем пациенту их пройти, и в итоге можем порекомендовать: «У вас на самом деле не хондроз, а тревога вас душит. Поэтому нужно бы к «душевному» доктору обратиться». Но сфера эта стигматизирована очень сильно, поэтому многие пациенты в итоге у нас и «оседают». Им трудно осознать эту необходимость, проще поверить в наличие какой-то Страшной Соматической Патологии или неизлечимой болячки, — разводит руками доктор.

Те пациенты с тревожными или депрессивными расстройствами, которые все-таки обращаются к психиатрам, получают компенсацию своего заболевания. И потом, возвращаясь к неврологу на консультацию, многие из них говорят: «Да, мне действительно стало лучше жить!». Но сложные для курации, несговорчивые пациенты все-таки есть — они упорно стоят на своем, несмотря на всю разъяснительную работу, которую ведет врач.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Человеческих трагедий тоже насмотрелись»

Общие тревожные настроения в обществе за последние годы подросли — неврологи видят больше пациентов, у которых разбалансирована нервная система. Огромный вклад в этот процесс внес ковид — информационное поле, сформировавшееся тогда, выбило из колеи множество людей, даже не склонных к тревожным состояниям. Ведь никто из нас до тех пор никогда не жил в состоянии эпидемии болезни, от которой каждый может внезапно умереть.

На базе челнинской «пятерки» в ковидное время был развернут крупный инфекционный госпиталь на 350 коек. На протяжении всех крупных волн болезни врачи работали в этом госпитале. Отделения стали инфекционными, доктора прошли экстренное обучение и вынужденно стали инфекционистами. Наш герой в то время заведовал одним из инфекционных отделений госпиталя.

— Это были очень непростые времена, — вспоминает Нияз Рашидович. — Страха не было, но морально нам было тяжело воспринимать все эти смерти. Большой поток пациентов был, в первую волну еще никто не знал, как лечить эту инфекцию. Но мы работали, осваивали методы лечения. Начали вводить моноклональные антитела. Постоянно были на связи с коллегами из Казани, проводили телемедицинские консультации. Но и человеческих трагедий тоже насмотрелись. Каждого эта пандемия коснулась каким-то образом. А у меня в отделении лечился мой папа. Я очень за него переживал. Мне даже начмед наша сказала: «Если вы сами не можете, давайте переведем вашего отца в другой госпиталь на лечение». Но в итоге мы с терапевтами сами его вылечили. Я сумел абстрагироваться, выключить в себе сына и включить врача. Но нам повезло — быстро началось улучшение. А вот если бы было ухудшение — не уверен, что я показал бы себя как Железный человек. Впрочем, стараюсь об этом лишний раз не думать. У меня и без того хватает триггерных факторов в работе.

Отделения стали инфекционными, доктора прошли экстренное обучение и вынужденно стали инфекционистами. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сочувствие должно быть продуктивным

Доктор признается: за 15 лет работы вынужденно научился справляться со смертью пациентов — этому научил еще сосудистый центр. Потому что если каждую смерть воспринимать близко к сердцу — быстро выгоришь. Поэтому нужна эмоциональная защита. Но эмпатия остается: без нее никак. Доктору нужно и с родственниками умершего человека контактировать, объяснять, что произошло. Чтобы не оставалось домыслов и недопонимания.

— Конечно, мало кто спокойно реагирует на известия о смерти близкого человека. Все люди разные. Кому-то я валерьянку даю, успокаиваю. Кому-то надо дать побыть с этой информацией, чтобы ее переварить. Взывать к разуму и рационализму сразу — это тупиковый путь. Чаще всего правильнее дать человеку выплеснуть эмоциональную реакцию. И когда он уже пришел в себя, можно вести вдумчивую, спокойную беседу.

Пациентам в отделении наш герой сочувствует — но отдельно отмечает, что сочувствие должно быть продуктивным и идти на пользу человеку. Главное, что должен сделать врач — наилучшим образом организовать процесс лечения. И, что немаловажно, понять, как действовать, когда пациент будет выписан из отделения. Потому что кого-то надо направить на реабилитацию (если врач видит потенциал у человека). Кого-то надо выписать на амбулаторное наблюдение и снабдить подробными рекомендациями. А вот если пациент малоперспективный — очень пожилой, с выраженными умственными нарушениями — здесь врач старается помочь уже его родственникам. Советует, как организовать уход за человеком в домашних условиях, дает практические и даже психологические советы. Словом его сочувствие пациентам и его родственникам — всегда деятельное и профессиональное. Врач не просто автоматически выписывает лекарства — он стремится сделать все по максимуму, в лучшей форме.

Важный момент — в зависимости от возраста и степени тяжести заболевания пациента, уметь верно определить цель лечения, чтобы у человека и его родных формировались адекватные, реалистичные ожидания. У молодых людей реабилитационный потенциал высокий, а у пожилых пациентов все уже не так оптимистично — но врачи все равно стремятся облегчить ему жизнь. При этом родственники должны со слов врача четко понимать: бегать марафоны их близкий не будет. Но легче ему точно станет. Порой даже малый результат становится сильным облегчением. К примеру, сохранение возможности ходить самостоятельно.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

«Мужчины, женщины, пожилые, молодые — их всех растворил алкоголь»

Есть множество причин, вызывающих развитие неврологических заболеваний. Нияз Рашидович среди них отмечает алкоголь. Говорит, что если бы люди не пили алкоголь, работы у неврологов было бы меньше, по крайней мере, на треть. Алкогольные судороги — постоянное явление в отделении.

— Алкоголь — бич современного общества. Да вы сами посмотрите: у нас какие магазины на каждом углу? Алкогольные да пирожковые. Я навидался людей, личность и здоровье которых разложились из-за длительного употребления спиртного. Постоянно вижу последствия алкоголизма, которые отпечатались на состоянии нервной системы. Среди таких пациентов есть много молодежи — 25, 30 лет… У многих заболевания уже на запущенных стадиях. Мужчины, женщины, пожилые, молодые — их всех, можно сказать, растворил алкоголь. Ведь спирт — это отличный, универсальный растворитель, — с горечью говорит доктор.

Пациенты с алкоголизмом страдают эпилепсией, судорогами при абстинентном синдроме, алкогольной полинейропатией, энцефалопатией, паническими атаками… Доктор приводит яркий пример острой алкогольной энцефалопатии: пациент в запое, практически ничего не ест, и вдруг на вершине этого состояния у него вдруг перестают ходить ноги, «съезжаются» глаза, отключается кратковременная память (он не помнит ничего, что было дальше, чем 5 минут назад). И если ноги и зрение начинают двигаться впоследствии — то память восстанавливается хуже всего. В последние годы Нияз Рашидович все чаще встречается с такими пациентами.

— Конечно, я пытаюсь их вразумить. Особенно если вижу, что есть какие-то остатки здравого смысла и человек еще способен сделать выбор, критически мыслить. Но если настроя бросать пить у него нет — кто ему поможет? Это ведь главная проблема наркологии — мотивация. Мы много видели пациентов, которые на стадии сильной болезни говорят: «Ну все, я все понял, больше никогда!». А через неделю снова поступает в состоянии делирия. Кто-то сравнил зависимость со следом, который навсегда оставляет на душе Кольцо Всевластья из трилогии «Властелин Колец», — рассказывает наш герой.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

«Переизбыток нагрузки, обусловленный дефицитом кадров, мешает качественной работе»

Нияз Рашидович, как и многие его коллеги, с горечью рассуждает о недостатке кадров в медицинских организациях.

— Мы достигаем больших свершений в медицине высоких технологий, у нас современные центры с отличным оборудованием. Но до них пациенту надо еще дойти. И мы утыкаемся в потребность доступности первичной помощи, на уровне ФАПа или поликлиники. А для этого нужна заполненность кадрами, — говорит доктор.

Если кадров не хватает — значит, нагрузка распределяется между теми докторами, которые есть. Сейчас штатное расписание в отделении у Нияза Рашидовича заполнено, но он вспоминает сложные времена, когда после пандемии коронавируса одномоментно ушли на пенсию несколько врачей из «старой гвардии». Всю нагрузку в немаленьком отделении тогда тянули трое докторов. Но потом появились несколько молодых докторов, и теперь все работает, как должно быть.

Отвечая на традиционный вопрос нашего издания о том, за что доктор любит свою работу, он говорит:

— Главное для меня здесь — наверное, возможность самореализации и интерес к своему делу. Это меня здесь держит, в первую очередь. А вот если говорить о негативных моментах, то, будь я волшебником, то исключил бы из нашей работы все причины, которые приводят к профессиональному выгоранию. Переизбыток нагрузки, обусловленный тем самым дефицитом кадров, мешает качественной работе. И лишает врача сил на что-то другое в жизни. Ведь у нас же есть и жизнь помимо работы?

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

«Старайтесь получать от жизни как можно больше приятностей!»

За пределами стен больницы Нияз Рашидович — прежде всего отец и муж. Он с благодарностью и восхищением отзывается о своей жене, которая надежно прикрывает быт и стоически терпит частые отлучки мужа на работе. В семье растут трое детей — и наш герой старается быть максимально вовлеченным папой. С детьми проводит большую часть своего свободного времени: организует им досуг, постоянно придумывает, во что бы еще поиграть, что бы интересного сделать вместе.

Хобби доктора — кулинария. Он печет пиццу, знает секреты приготовления плова и лагмана, его нередко тянет сотворить что-то интересное на кухне. Запоем читает книги — любит фантастику и фэнтези, совсем недавно перечитывал Лема. Любит ездить на велосипеде (и на работу старается приезжать на нем). Во время отпуска любимое времяпрепровождение — автопутешествия. Например, прошлым летом Шайдуллины всем семейством на машине доехали аж до Турции!

Но вопрос о том, кем он хочет стать лет через пятнадцать, доктор ответить затрудняется. Говорит, что четкого ответа на этот вопрос у него нет, но хотел бы оставаться бодрым, здоровым, счастливым, а главное — в своем уме.

Мы спрашиваем: что сделать, чтобы не стать пациентом невролога? Как уменьшить риск этих заболеваний? Нияз Рашидович перечисляет «обязательную программу»: не пить, не курить, соблюдать умеренность, вести подвижный образ жизни (но при этом избегать травмирующих крайностей). Стараться меньше нервничать, а если с тревожностью справиться не получается — обязательно обратиться к психотерапевту.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

— Но главное — на бытовом уровне стараться разнообразить свою жизнь, свою деятельность. Соблюдать информационную гигиену и стараться получать от жизни как можно больше «приятностей»! — улыбается доктор. — Обязательна социализация — общайтесь с другими людьми, важно, чтобы вам было с кем поговорить (особенно это важно для пожилых пациентов). Не замыкайтесь на рельсах повседневности — ведь мозг штука ленивая, и ему хочется катиться по одним и тем же дорогам. А вы иногда стрелочку переводите, чтобы поезд вашего сознания покатился по новому пути. Чтобы нейронные связи работали, это просто необходимо. Чтобы вырабатывались новые навыки, появлялись новые обстоятельства. К сожалению, чем старше человек, тем ниже способность формировать новые нейронные связи — но это можно и нужно тренировать. Надо получать новые впечатления и находить что-то, что будет вырывать вас из одних и тех же мыслей и рутины!