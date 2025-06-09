Уютно, атмосферно, зажигательно: «ТАИФ-НК» поздравил нижнекамцев с Сабантуем (видео)
Сабантуй в Нижнекамске посетили более 42 тысяч человек. По традиции свою площадку на празднике плуга представило АО «ТАИФ-НК». Каждый год компания радует гостей национальными песнями и танцами, подвижными играми, конкурсами, колоритной фотозоной и ароматной выпечкой. В этом году еще одной изюминкой площадки стал настоящий гоночный автомобиль Cupra. Болид участвует в серии кольцевых гонок TCR Russia.
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