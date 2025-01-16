«Форменный» переполох в Верховном суде Татарстана: как судья просил адвокатов снять мантии

Ноу-хау от Федеральной адвокатской палаты в Казани вызвало ажиотаж и подозрения в желании воздействовать на присяжных

Фото: Ирина Плотникова

С ходатайства об отводе прокуроров стартовал сегодня процесс Верховного суда Татарстана по делу о двух казанских убийствах 20-летней давности. Обвиняемый Ибрагим Закиев в 2024-м после оправдательного вердикта присяжных провел три месяца на воле, а после отмены приговора в апелляции вновь оказался в СИЗО. И вновь решил довериться народным судьям. Правда, сначала заявил о недоверии гособвинителям и неустранимых ошибках следствия. Двое его адвокатов, из Москвы и Казани, появились на заседании в своих профессиональных мантиях и отказались их снимать по решению судьи. Между тем дизайнер этой форменной одежды сообщила «Реальному времени»: один из регионов РФ для своих адвокатов уже заказал тысячу мантий.

Пионером нового дресс-кода в Казани стала Инна Барлева

Отбор новой коллегии присяжных по делу бывшего оправданного бизнесмена Ибрагимова мог стартовать еще неделю назад. По данным «Реального времени», кандидаты прибыли в назначенный час, однако с подсудимым и иными участниками процесса так и не встретились, заседание отложили ввиду появления нового адвоката — москвича Александра Канаева. Суд предоставил ему время для знакомства с материалами.

Примечательно, что уже на первом заседании столичный защитник поразил собравшихся своим внешним видом — поверх привычного костюма с галстуком либо менее строгого варианта одежды он накинул мантию синего цвета с вышитым слева на груди шевроном с надписью «Закон». Воротник-стойка, что имеется на судейских мантиях черного цвета, на адвокатских отсутствует.

Сегодня на заседание в таком же облачении пришла и казанский адвокат Инна Барлева, которая защищала Закиева в ходе первого процесса. Всего за неделю она смогла заказать и получить из Москвы спецнаряд для участия в судебных процессах.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Фасон согласован с Федеральной адвокатской палатой, такие мантии уже носят в судах Москвы и Санкт-Петербурга. Это выделяет защитников и подчеркивает их статус, — пояснили Инна Барлева и Александр Канаев журналисту «Реального времени».

Примечательно, что перед заседанием помощник судьи предложила заявить в процессе отдельное ходатайство, испросив согласие председательствующего на их мантии. Делать этого представители адвокатуры не стали.

Забегая вперед, отметим, их появление в непривычной одежде в обеденный перерыв на первом этаже Верховного суда РФ вызвало ажиотаж среди коллег-адвокатов и удивление судей. Многие пожелали сделать снимок на память в компании выделившихся юристов. Зампред Верховного суда РТ Айдар Галиакберов зафиксировал ноу-хау по части дресс-кода на свой телефон и поинтересовался, как отреагировал председательствующий судья...

Заметим, дискуссионный вопрос о том, кому в храме Фемиды можно носить мантии, оказался далеко не первым в повестке заседания. Судья Ильфир Салихов намеревался провести его полностью в закрытом режиме, как предусмотрено процедурой отбора присяжных.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Собравшиеся кандидаты в коллегию ожидали вызова в одном из соседних залов. Но провести там им пришлось более трех часов. Поскольку защита, подсудимый и гособвинители Динара Зареева и Яна Подольская подготовили ряд ходатайств к процессу. Причем неотложных, ведь речь шла об отводе прокуроров, встречном отводе адвоката Барлевой и возможном возврате дела в СК ввиду процессуальных нарушений. Подобные моменты рассматривают без присяжных.

Заметим, ни одно из сегодняшних ходатайств суд не удовлетворил. И уже ближе к перерыву поднял вопрос о внешнем виде защитников.

Судья: «Я полагаю, это окажет воздействие на присяжных»

«По моему запросу в Адвокатскую палату Татарстана дан ответ — нормативных актов, регулирующих вопросы использования адвокатами мантий, на сегодняшний день не существует», — сообщил участникам процесса судья Ильфир Салихов.

В ответ москвич Канаев продемонстрировал свои фотографии из Московского областного и иных судов со словами: «Мантия используется почти полтора года, она разработана Федеральной адвокатской палатой».

— Документики мне представьте.

— Сделайте запрос в ФПА.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Судья заметил — ношение мантий им и его коллегами прописано в федеральном законе о статусе судей РФ, а внешний вид профессиональной одежды утвержден Верховным судом РФ. Тогда как Кодекс профессиональной этики адвокатов упоминаний о мантиях не содержит. Зато четко регламентирует — «придерживаться манеры поведения и стиля одежды, соответствующего деловому общению».

Адвокат Инна Барлева заметила: закона об адвокатских мантиях нет, есть рекомендации ФПА адвокатуре. Они появились еще пару лет назад, в порядке эксперимента. «Эту одежду придумали не мы из-за того, что мы хотим быть на вас похожими», — добавила она.

— Для меня ношение мантии — это прежде всего уважение к суду. Еще не было прецедентов, чтобы в каком-то суде адвокатам запретили это, — подчеркнул Александр Канаев.

— Давайте создадим, — прозвучало от председательствующего.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

У подчиненных Альберта Суяргулова тоже нашлись аргументы против. «Мы полагаем, внешний вид одежды противоречит критериям стиля одежды для делового общения», — заявила Яна Подольская со ссылкой на ту же норму Кодекса профессиональной этики адвоката. И добавила, глядя на москвича, что даже с мужским дресс-кодом это облачение расходится.

— Мы полагаем, это может оказать психологическое воздействие на присяжных и сформировать у них мнение о единой позиции [людей в мантиях], что неприемлемо, — считает прокурор.

Канаев расценил реплику о дресс-коде как оскорбление. А его коллега просила суд сделать стороне обвинения замечания насчет некорректной формулировки.

Судья тем временем резюмировал — раз нет ни законов, ни подзаконных актов, то ношение защитниками мантий, похожих на судейские, на сегодняшний день не предусмотрено. «Я полагаю, это окажет воздействие на присяжных... Поэтому я бы попросил вас в присутствии присяжных заседателей находиться в обычном костюме, — обратился он к адвокатам. — Когда перейдем к формированию коллегии, прошу все-таки одеяние поменять».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

От защиты прозвучал вопрос: какой нормой права обоснована процедура переодевания? Ответ «На основании требования председательствующего» хедлайнеров нового стиля не убедил.

— Если вы отказываетесь, я обращусь к присяжным и скажу, что эта форма ничем не урегулирована, — подытожил тему дресс-кода Ильфир Салихов.

Мантии заказал даже Казахстан

Как выяснило «Реальное время», адвокатуру по персональным и массовым заказам обеспечивает московская компания «Ломоносовъ». По словам разработчика мантии, модельера и дизайнера Оксаны Латухиной, модель была разработана еще два года назад и до сих пор ни в одном из регионов адвокатские мантии запретить не пытались.

Самое большое количество — порядка 250 мантий — за это время заказывали адвокаты из Москвы и Московской области, порядка 100 — Санкт-Петербург и Ленинградская область, — отмечает Оксана Латухина. Также были заказчики из Краснодарского края, с Горного Алтая, из Республики Тува, Мурманска, Архангельска, Твери, Иваново, Екатеринбурга, Владимира, Карелии. «Даже в Белоруссию в подарок отправляли, а еще в Казахстане наши мантии заказали, очень им понравился фасон. Но при этом начали разрабатывать свои мантии на базе нашей», — рассказала дизайнер.

Ткани для адвокатских мантий пока используют двух видов — полушерсть и поливискоза. Не так давно получили крупный заказ. «Один из регионов попросил пошить по индивидуальным меркам большую партию мантий», — сообщила Оксана Латухина, правда, регион не озвучила.

Один из источников уверяет — одеть планируют сразу тысячу адвокатов одной из столиц.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«У людей есть определенное доверие к форме, поэтому прокурор в мундире в зале суда вызывает больше доверия, чем человек в обычной одежде. А ведь на судебном процессе все стороны должны быть равны. Так что появление мантий для нас я могу только приветствовать», — говорит адвокат Павел Мазуренко.

Что до противников дресс-кода в адвокатском сообществе, то их главный аргумент касается не формы как таковой, а возможная перспектива ее обязательности. Пока же вопросы: как одеваться сообразно месту и времени, защитники решают самостоятельно.

В чем обвиняют Ибрагима Закиева

Отбор восьми основных и четырех запасных заседателей проходил в закрытом режиме и растянулся на несколько часов. Завтра коллегия планирует приступить к работе и выслушать напутственное слово суда, а также речь гособвинителей.

Вкратце напомним фабулу обвинений в адрес Ибрагима Закиева:

Эпизод 1. «Месть за побитых членов ОПГ «Грязь»: по версии обвинения, в ночь с 12 на 13 июля 2003 года казанца Геннадия Морогова подкараулили у его дома и избивали до смерти, используя «неустановленные следствием предметы по типу арматуры, металлического прута, деревянной биты или другие предметы» схожей конструкции, а также собственные руки и ноги, а еще стреляя в жертву из травматического пистолета «Оса». После чего загрузили тело в багажник автомобиля, увезли в лесопосадку на железнодорожной станции Лагерная и оставили там. Это нападение силовики считают ответным ходом за то, что Морогов с неустановленными лицами ранее избил двух представителей группировки «Грязь» — Кочерганова и Хайруллова. Якобы те мешали вскрывать чужие авто на своей охраняемой стоянке. Обвинение по этому делу Закиеву предъявили уже после задержания в 2023-м.

Эпизод 2. «Убийство Ильдуса Салахутдинова за 3 тысячи долларов»: по версии обвинения, больше 20 лет назад у Закиева с Салахутдиновым произошел конфликт ввиду личной неприязни и нежелания первого «возвращать неустановленную следствием сумму долга» второму, после чего заемщик решил устранить своего кредитора и предложил своему знакомому Ильгаму Сафиуллину найти киллера. Тот согласился и обратился к Андрею Аршинову, которому ранее помог купить пистолет с глушителем и патронами калибра 9 мм, пообещав вознаграждение за убийство в $3 тысячи (85,7 тысячи рублей на дату убийства), полагают силовики. Аршинов привлек и знакомого водителя Романа Сибгатуллина, сказав, что тот получит половину, когда поможет скрыться с места преступления. Утром 24 января 2004 года стрелок дождался прихода Салахутдинова к его «девятке» у дома на Чуйкова и расстрелял его, когда тот сел в авто. Утром следующего дня раненый скончался в больнице.

Аршинов, по версии обвинения, кинулся к дому, где его должна была ждать машина Сибгатуллина, но тот испугался и рванул с места сразу после выстрелов. А после смерти жертвы Сафиуллин передал Сибгатуллину 51 тысячу рублей для последующей передачи Аршинову, но, как полагают в СК, пугливый водитель не побоялся кинуть киллера и делиться с ним не стал. По версии обвинения, указанную 51 тысячу рублей Сафиуллин получил от заказчика убийства — Ямаша Шамсутдинова, ныне — Ибрагима Закиева.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Закиев вину не признает. По давнему делу его не задерживали и подписку о невыезде не брали. При этом в один день с постановлением о подписке вынесли в 2017 году постановление о международном розыске. В 2023-м задержали в Нижнем Новгороде. А в 2024-м с треском оправдали с освобождением из зала суда. Причем по эпизоду убийства Морогова присяжные сочли недоказанным сам факт совершения преступления в том месте и при тех обстоятельствах, что указаны в обвинении.

19 ноября 2024 года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал оправдательный приговор Закиеву незаконным и прямо в зале заседания арестовал его заново.