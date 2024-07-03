Порезанные шины и «шашлычная» в лесу: главе УК «ПЖКХ» Казани предъявят самоуправство?

Что нашли силовики за забором участка депутата Казгордумы — главы УК «ПЖКХ» Евгения Чекашова во время обыска

Статус фигуранта уголовного дела может получить казанский депутат и директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов. Как сообщают источники «Реального времени», сегодня у него на работе и дома прошли обыски. Силовиков интересовали документы, которые могли бы объяснить, каким образом 0,2 га лесопосадки рядом с земельным наделом бизнесмена оказались «присоединены» к его владениям и огорожены забором. За которым поубавилось деревьев, но выросли мангал, беседка, гараж и ряд других объектов. По данным источников «Реального времени», три соседа депутата возложили на него еще и вину за поврежденные колеса трех машин. Впрочем, в возбужденном уголовном деле подозреваемых пока нет.

В чем подозреваются «неустановленные лица»



Факт обысков в управляющей компании «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» и по месту жительства директора-депутата Евгения Чекашова в жилом массиве Кояшлы «Реальному времени» подтвердили несколько близких к правоохранительным органам источников. В «гости» к Евгению Чекашову сегодня наведались сотрудники Следкома и экономической полиции МВД Татарстана. При этом никого задерживать не стали.

Примечательно, что обыски пришлись на круглую дату — на должность руководителя регионального мусорного оператора Чекашова назначили ровно год назад.

Как удалось выяснить, уголовное дело возбуждено сутки назад в отделе СК по Приволжскому району Казани. Причем сразу по трем статьям — самоуправство, незаконная вырубка лесных насаждений и умышленное повреждение либо уничтожение чужого имущества. Примечательно, что в совершении всех трех преступлений пока подозреваются некие неустановленные лица.

При чем же здесь Евгений Чекашов? Дело в том, что все предполагаемые преступные действия совершены в непосредственной близости от его участка. Более того, предварительно установлено — «неустановленные» лица умудрились объединить за железным забором владения Чекашовых с землей Лесного фонда РФ и оборудовать участок ГКУ «Пригородное лесничество» под свои нужды — проложить тропинки, произвести отсыпку щебенки на 70 «квадратах», выстроить беседку и гараж, установить мангал, умывальник, шезлонг и фонарь. И это далеко не все изменения, случившиеся в лесу.

Как полагают силовики, эту «шашлычную» в лесном массиве оборудовали за 8 месяцев — с сентября прошлого по май текущего года включительно. При этом никаких документов, подтверждающих права владельца земли еще и на лесную территорию, в Минлесхозе Татарстана и собственно лесничестве не оказалось. Зато при обследовании территории выяснился не только факт самовольного использования федеральной собственности, но и незаконное повреждение части леса.

Указанные действия в СК квалифицировали как самоуправство и незаконную вырубку.

Ночной вандализм с уголовными последствиями

Третий эпизод данного дела связан все с тем же участком Чекашова и возмущениями отдельных жителей массива Кояшлы. Они полагают, что именно с его подачи неоднократно перегораживалась дорога к домам на улице Чернопрудной, проходящая аккурат мимо дома этого депутата Казгордумы.

По мнению этих недовольных соседей, обвинивших Чекашова в нарушении их прав, конфликт перестал быть словесным. В ночь с 22 на 23 мая текущего года на улице Чернопрудной порезвились неизвестные вандалы — перерезали по два колеса на трех иномарках: Renault Arkana, Renault Logan и Daewoo Gentra. Причем по какой-то странности выбрали машины именно тех владельцев, которые были недовольны действиями близкого к муниципальной власти соседа.

Общий ущерб от действий неизвестных оценен почти в 70 тысяч рублей. Причем, по версии силовиков, цель ночных «резчиков» была вполне конкретной — помешать дальнейшей езде именно этих машин.

Заметим, с момента ночного «сигнала» до момента возбуждения уголовного дела в СК прошло больше месяца. По данным «Реального времени», до вчерашнего дня историей с колесами занималась полиция...

Комментировать новое резонансное дело с «неустановленными» фигурантами в СК пока не спешат.

Оперативно выяснить позицию владельца «заколдованного» участка по этой истории не удалось.

Мастер ЖЭУ Нижнекамска, студент Сколково, главный по «мусорному» вопросу

Как депутат Казгордумы Евгений Чекашов обладает особым правовым статусом. Уголовное дело против него вправе возбуждать глава регионального Следкома Валерий Липский.

Напомним, УК «ПЖКХ» является региональным оператором в сфере сбора отходов. Чекашов возглавил предприятие ровно год назад. «Сферу жилищно-коммунального хозяйства Евгений Андреевич знает вдоль и поперек», — комментировал тогда его назначение мэр Казани Ильсур Метшин.

В данный момент, помимо «стратегического» коммунального предприятия, Чекашов возглавляет комиссию по делам молодежи, физкультуры и спорту в Казанской думе и республиканское отделение Федерации компьютерного спорта России.

За плечами — учеба в Московской школе управления Сколково в рамках подготовки кадрового резерва президента Татарстана по специальности Executive MBA и обучение в трех казанских вузах: экономике и управлению на предприятии он учился в КГТУ, государственному и муниципальному управлению в КФУ, специальность строителя получал в КГАСУ.

Родом Чекашов из Нижнекамска. В 2000 году, в свои 18, устроился на работу мастером ЖЭУ в Нижнекамске, а через семь лет с этой позиции взлетел в кресло начальника отдела развития и реализации целевых программ в Комитете ЖКХ и благоустройства исполкома Казани. Через два года, в 2009-м, возглавил МУП «Казанский энергосервисный центр». Откуда в 2018-м ушел в НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», а в 2023-м согласился занять непростую должность директора в УК «ПЖКХ».

Как будут развиваться события вокруг депутатского участка, покажет время. Впереди у его хозяина еще одна дата — 9 июля ему исполнится 42.

