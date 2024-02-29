Казанский поставщик аэропортов и пограничников заявил о краже изобретений

Разработчик противотаранных боллардов винит бывшего бизнес-партнера, выходца из «ТатксНета»

Фото: Максим Платонов

Казанский бизнесмен Борис Литаврин требует от местной фирмы «АФД Трейд» возмещения 17,5 млн рублей убытков. Предприниматель оборудовал противотаранными устройствами (боллардами) аэропорты, правительственные учреждения и другие объекты, например Кабинет министров Татарстана, больницы в Севастополе и даже границу между Россией и Украиной. Четыре года назад Литаврин поссорился с бывшим партнером Маратом Гайфуллиным, экс-главой «ТатксНета» — фирмы-разработчика систем электронного документооборота. Изобретатель заявляет о незаконном использовании своей продукции. Подробности — в материале «Реального времени».



Разработчик потребовал возместить убытки по цене контрактов



Казанская компания «Автоматик Флайт Дизайн» Бориса Литаврина подала иск к бывшей фирме Марата Гайфуллина «АФД Трейд», которая также занимается поставкой антипарковочных и противотаранных устройств. Предприниматель потребовал возмещения убытков за нарушение его прав на изобретения в размере 26 млн рублей. Позднее снизил сумму требований до 17,5 млн. Гайфуллин и Литаврин участвовали в деле лично.

На слушаниях правообладатель просил назначить судебную экспертизу, чтобы проверить — использовались ли патенты при производстве устройств, поставленных заказчикам. Но суд отказал, поскольку результаты исследования не будут иметь значения с учетом других представленных доказательств. Компания Литаврина на рынке 12 лет, поставляет противотаранные устройства по всей России. Его боллардами оборудовали Кабинет министров РТ, Казанский пороховой завод, многие аэропорты страны, в том числе в Казани, Раифский монастырь.

Компания поставляет противотаранные устройства по всей России, его боллардами оборудовали Кабинет министров РТ скриншот realnoevremya.ru аккаунта фирмы/ vk.com/club51272715

У себя в соцсетях предприниматель рассказывал об установке антипарковочных и противотаранных устройств в школе Ростова-на-Дону, Ингушетии, больницах Севастополя и даже на границе России с Украиной.



Марата Гайфуллина в Казани знают как экс-руководителя IT-компании «ТатксНет», участвовавшей в создании электронного документооборота в Татарстане. Сегодня, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», он является руководителем двух и совладельцем трех компаний в области разработки ПО, телекоммуникаций, розничной торговли, права и бухгалтерского учета. Наиболее успешная из них — ООО «Налоговая консультация» завершила год с выручкой в 43,5 млн рублей, но чистая прибыль составила всего 86 тысяч.

Борис Литаврин в суде представил патенты на два изделия — антипарковочное и противотаранное заградительное устройства. Заявил, что проверил сайт госзакупок и выявил незаконное использование запатентованных изобретений. Выиграв тендеры в 2019—2020 годах, фирма «АФД Трейд» поставила противотаранные болларды Верховному суду Ингушетии, Южному окружному военному суду, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, «Татарстан почтасы», Курганскому областному суду, Верховному суду Чечни, а также компаниям «Технострой», «Мир строительства», «Спецмонтажсервис». Кроме того, в тот же период она поставила заградительные противотаранные устройства на предприятие «Росатома» — Научно-исследовательский институт приборов, в ПАО «ТГК-14», АО «РН-РОСТОВНЕФТЕПРОДУКТ», Войсковую часть 16662, ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Ставропольскому краю, ГУ-ОПФР по КБР, аэропорту Мурманска, УФНС России по Нижегородской области, УСД в РСО-Алания, ФГБОУ «ВДЦ «Океан», ФГКУ Росгранстрой.

Как уверял Литаврин, никаких договоров об использовании его исключительных прав он не заключал. Поэтому потребовал взыскания убытков в сумме, равной совокупной цене контрактов и договоров, которые были исполнены фирмой «АФД Трейд» с незаконным использованием запатентованных изобретений.

В соцсетях предприниматель рассказывал об установке противотаранных устройств даже на границе России с Украиной.

Экс-партнер: использовал изобретения с согласия автора

В своем отзыве «АФД Трейд» не возражала против доводов о незаконном использовании изобретений. Но указала, что все контракты были заключены третьим лицом Маратом Гайфуллиным, который на тот период руководил фирмой и был ее учредителем. Поэтому, по мнению ответчика, ответственность за нарушение исключительных прав лежит на нем. При таких обстоятельствах суд учел доводы и самого бывшего директора общества, поскольку в дальнейшем ему могут предъявить иск, мотивируя тем, что его действия причинили убытки фирме-ответчику.

В свою очередь Гайфуллин обвинил бывшего партнера Литаврина в злоупотреблении своим правом, поскольку сейчас «АФД Трейд» ему подконтрольна. Заявил, что использовал изобретения с согласия автора и что тот выгоду от использования изобретений с 2020 года не извлекал.

Литаврин не отрицал, что добровольно предоставил сведения для использования изобретений ответчику и что с апреля 2019 года состоял в трудовых отношениях с фирмой в должности технического директора, осуществляя в том числе действия по внедрению изобретений в производственную деятельность «АФД Трейд».

— По существу позиции Гайфуллина М.М. и Литаврина Б.А. относительно совместной деятельности с использованием изобретений и наступившего в 2020 году разлада в отношениях отличаются лишь в договоренностях, которые они считают недостигнутыми, и об основании возникновения конфликта, — указал суд.

Позиции Гайфуллина и Литаврина отличаются лишь в договоренностях, которые они считают недостигнутыми, указал суд.

Подал иск к фирме гражданской жены?

Как выяснилось, фирма «АФД Трейд» была создана весной 2019 года, поскольку Литаврин и Гайфуллин решили вести бизнес совместно. Гайфуллин утверждал, что сначала партнеры договорились о равных долях в новой компании. Но Литаврин на тот момент был ограничен в регистрационных действиях по созданию юрлиц, поэтому единственным учредителем и руководителем стал Гайфуллин. При этом предприниматели условились, что по мере снятия ограничений с Литаврина он войдет в состав участников общества.

В качестве вклада на этапе создания фирмы Литаврин предоставил свои изобретения, а Гайфуллин — деньги. Первый был техническим директором, второй — генеральным. В третьем квартале 2020 года партнеры поссорились, и Гайфуллин предложил уступить фирму Литаврину. Но поскольку тот еще был под действием ограничений, по словам экс-партнера, компанию оформили на Марину Патрикееву — гражданскую супругу изобретателя.

Литаврин не согласился с пояснениями Гайфуллина относительно причин конфликта. Указал, что бывший партнер требовал включить его в состав участников компании «Автоматик Флайт Дизайн», которая является патентообладателем. Об этом, по утверждению Литаврина, бизнесмены не договаривались. Опроверг он и то, что якобы не получал вознаграждение за использование запатентованных им изобретений.

Суд отметил, что независимо от причин конфликта Литаврин добровольно предоставил «АФД Трейд» возможность использования изобретений. При этом не мог не знать и не понимать, что правообладателем исключительных прав на изобретения является его фирма и что на передачу таких прав требуется его волеизъявление. При таких обстоятельствах использование изобретений основано не на противоправном их изъятии, а на действиях Литаврина в рамках правоотношений с Гайфуллиным.

В декабре 2020 года, согласно материалам дела, Гайфуллин и Патрикеева заключили договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале «АФД Трейд», к ней же перешли полномочия руководителя. Гайфуллин указал, что Патрикеева — заинтересованное по отношению к Литаврину лицо. Последний, в свою очередь, отрицал, что Патрикеева — его гражданская жена, но сам указал на этот статус в отзыве по делу №2-2578/2022, в связи с чем в его позиции арбитражный суд отметил существенные и немотивированные противоречия. Кроме того, Литаврин не оспаривал наличие у него и Патрикеевой совместного ребенка. При этом не раскрыл другие обстоятельства, исходя из которых передача контроля над фирмой со значительной выручкой (14,2 млн за 2019 год, 25,4 млн за 2020 год) к Патрикеевой за 10 тысяч рублей представлялась бы разумной, говорится в материалах дела.

Суд отметил, что независимо от причин конфликта Литаврин добровольно предоставил «АФД Трейд» возможность использования изобретений.

Суд: истец проявляет признаки недобросовестного поведения

При таких обстоятельствах суд счел необоснованной позицию Литаврина об отсутствии какого-либо встречного исполнения за использование изобретений, «поскольку фактически взамен их (в лице заинтересованного лица) получены 100% доли в обществе с поставленной производственной деятельностью, исполнявшем контракты и имевшем статус на соответствующем рынке, и при этом доказательства, исключающие характеристику общества как «актива», не представлены».

Учитывая изложенное, суд полагает, что Литаврин сначала предоставил ответчику право использования изобретений, а после конфликта, «получив контроль над ответчиком, при предъявлении требования о взыскании убытков в пользу истца, единственным бенефициаром которого является он сам, проявляет признаки недобросовестного поведения».

В арбитраже согласились, что имеет место искусственный спор между аффилированными лицами с целью последующего предъявления требований к Гайфуллину. По словам последнего, о подконтрольности ответчика истцу и создании видимости гражданско-правового спора свидетельствует распечатка с сайта компании, где в качестве контактных данных истца указан адрес ответчика.

Злоупотребление правом, по мнению Гайфуллина, заключается также и в том, что истец как правообладатель, по данным бухгалтерского учета, с 2020 года никакой выручки не получает, в том числе от передачи прав на использование спорных изобретений и полезной модели, численность истца включает в себя только руководителя. При этом выручка ООО «Легион», также подконтрольного Литаврину, в отсутствие лицензионного договора, использующего объекты исключительных прав истца, до 2021 года была нулевой, в 2021 году составила 4 млн, в 2022-м — 48 млн рублей, что «свидетельствует о переводе бенефициаром деятельности в ООО «Легион», указал он.



Суд счел необоснованной позицию Литаврина, поскольку фактически им получены 100% доли в обществе, имевшем статус на соответствующем рынке.

Оценив все доказательства, суд пришел к выводу «об отсутствии оснований для предоставления истцу защиты против ответчика в рамках данного спора ввиду злоупотребления правом со стороны истца и его бенефициара и поскольку удовлетворение иска приведет к нарушению баланса интересов всех участников правоотношений». В иске было отказано, решение пока не оспорено.

В «Автоматик Флайт Дизайн» по телефону сообщили, что руководителя компании нет на месте. На письменный запрос издания лаконичный ответ пришел из ООО «Легион». Компания сообщила, что «решение суда будет оспариваться», а причинами конфликта с Гайфуллиным назвала «нарушение патентных прав». Оперативно связаться с Маратом Гайфуллиным не удалось — по его телефонам и электронному адресу никто не ответил, комментарий будет опубликован по получении.