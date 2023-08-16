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Украина проигрывает в СВО / «Реальное время Live»

19:05, 16.08.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Украина проигрывает в СВО / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал ответственность Киева за атаки на Крымский мост 8 октября 2022-го и 17 июля этого года, подкрепив сказанное кадрами нападения, которые были переданы американскому телеканалу CNN. При этом Малюк утверждает, что хоть западные страны и проявляли интерес к операциям против гражданской инфраструктуры Крымского моста, реального участия в террористических актах они не принимали. Упомянем, что в офисе генсека НАТО тем временем наконец-то высказали мысль, что Украина сможет войти в Североатлантический альянс, только отказавшись от претензий на часть уже бывших своих территорий. Однако в самом Киеве вариант с отказом от территорий даже не хотят рассматривать, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Подробнее — смотрите в обзоре «Реальное время Live».

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