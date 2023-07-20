РФС изообразил нечто вроде «параллельного импорта» с Крымом

Но подрыв Керченского моста показал его недееспособность

В конце прошлой недели стартовал чемпионат России среди команд второй лиги, так называемая ФНЛ. После долгого перерыва в нем принимают участие команды из Крыма. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает, как Российский футбольный союз попытался извернуться и перед российскими патриотами, и перед западными «партнерами».

И снова здравствуйте

Два крымских клуба — ФК «Севастополь» и ялтинский «Рубин» — стартовали в чемпионате второй лиги. Севастопольцы, президентом которых является бывший наставник казанского «Рубина» Валерий Чалый, одержали домашнюю победу 3:1 над ростовским СКА, а ялтинский «Рубин» сыграл вничью в поселке Новокубанск Краснодарского района с местной командой «Биолог-Новокубанск» — 1:1.

С одной стороны — это историческое событие. Хотя скорее из разряда тех, про которые говорят, что история повторяется дважды, и второй раз в фарсе. Необходимо напомнить, что «Севастополь» уже был участником чемпионата России, в сезоне 2014—2015 годов. Среди игроков команды уроженец Севастополя Александр Данишевский, сыгравший за команду родного города в 30 лет, после карьеры в «Спартаке», два экс-рубиновца Иван Коновалов и Андрей Кобенко. Правда, тогда команда называлась СКЧФ, спортклуб черноморского флота. Как и ялтинская команда носила название «Жемчужина». В составе команды сын Ильи Цымбаларя — Олег, сын известного тренера Виктора Кумыкова — Алим, и «легендарный» игрок в футбол и азартные игры Алан Кусов. Из «Рубина-2» в Ялте играл Алексей Пащенко, из «КАМАЗа» сын Валерия Четверика — Григорий, кстати, родившийся в городе Брежнев, и его партнер Роман Максимов. Третьей командой Крыма в чемпионате России была ТСК «Таврия» из Симферополя, два игрока которой Давид Караев и Редван Османов затем выступали в «КАМАЗе». Тогда все эти три команды сыграли по 19—20 туров, после чего РФС их «слил», памятуя о предстоящем в 2018 году домашнем чемпионате мира по футболу.

Сейчас Севастополь и Ялта, как победители последнего чемпионата Крыма, получили возможность стартовать в чемпионате России. Симферополь и еще один известный еще со времен Советского Союза «Океан» из Керчи подобными возможностями не воспользовались. Хотя в этот раз РФС, как кажется его чиновникам, подготовился.

Севастопольцы, президентом которых является бывший наставник казанского «Рубина» Валерий Чалый, одержали домашнюю победу 3:1 над ростовским СКА. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

«Финт ушами» от РФС

Итак, перед началом нынешнего сезона вторую лигу реформировали. Из нее выделили отдельный дивизион, дав ему кодовое название «Золото» и «Серебро». Сама эта история напоминает чемпионаты СССР 1970 года, когда вторую лигу делили на Класс А и Класс Б, а также 1990—1991 годы, когда сильнейшие клубы второй лиги выделили в Буферную зону. Так «Золото» и «Серебро» тоже выделили, более того, в интервью генсека РФС Максима Митрофанова было дано объяснение, что его Союз организует соревнования в Премьер-лиге, Первой лиге, а также в «Золоте» и «Серебре». А Лига 2Б, где остались еще пять групп, будет в подчинении ФНЛ, по сути дела, будучи турниром любительских команд.

Такое впечатление, как в «Золотом теленке», где Остап Бендер, Балаганов и Паниковский перемигивались друг с другом, понимая, что речь идет о тайнике Корейко, и только Адам Козлевич перемигивался со всеми, не понимая о чем речь. РФС подмигнул россиянам, мол, «Крым — наш!», мы приняли в свои ряды сразу две команды с полуострова, назло «буржуям». Другим глазом подмигнул буржуям, типа мы, РФС, ни при чем, организуя только турниры профессиональных команд, а любительские — не наша прерогатива, все вопросы к такой организации, как ФНЛ. С нас, РФС, взятки гладки.

Только вот недавний инцидент с Крымским мостом полностью опровергает версию с любительскими клубами. Возвращаясь из Севастополя, футболисты ростовского СКА едва не стали жертвами, поскольку, по словам игроков, они не доехали до обрушенного пролета метров двести. А ехавшая впереди легковушка и стала жертвой. В итоге автобус СКА выезжал с места взрыва задним ходом. Теперь вопрос: похоже, что речь идет о любительском клубе? Обладатель Кубка страны, вице-чемпион СССР, владельцем которого является рокер Баста, и вдруг «любительский»? Так получилось, что автор статьи играл в мини-футбол с 1991 по 2017 годы, выступая в чемпионатах и Кубках Татарстана и Казани, и догадывается, насколько тяжела и неказиста жизнь простого футболиста, если он любитель. Съездить 1200 километров (туда-обратно) на одну игру, иметь клубный штат и оставаться при этом «любителями»? Причем одним росчерком пера в их число определили также «Дружбу» из Майкопа и «Биолог-Новокубанск», бывших соперниками крымских команд еще в 2014 году. И наш «Рубин-2», который вернулся в футбол, под руководством турецкого наставника Гекдениза Карадениза, и совсем еще недавно игравшие в Премьер-лиге ставропольское «Динамо», «Сатурн» из Раменского и «Спартак» из Нальчика. Тот же «Севастополь» Валерия Чалого, где играет упомянутый Османов, Дмитрий Матвиенко, старший брат игрока сборной Украины Николая Матвиенко, ветеран Роман Климентовский, один из немногих, кто играл в 2014-м.

Крым. «Это территория с особым футбольным режимом, откуда профессиональные клубы не должны допускаться до участия в профессиональных лигах», — так высказался Митрофанов. После второго нападения на Крымский мост возникает вопрос: любители готовы будут ездить в Крым? Если уж мы начинали с проведения аналогий с «Золотым теленком», то завершить хотим аналогиями из произведения Василя Быкова «Сотников», по которому была снята кинокартина Ларисы Шепитько «Восхождение». Был там персонаж в исполнении Валерия Гостюхина по фамилии Рыбак, он все пытается выгадать, до той поры, пока из партизана не превращается в полицая. Вот и РФС все выгадывает и выгадывает, на этот раз стремясь понравиться и патриотам, и «западникам».

Иран пришел на помощь

Ожидания августа 2023 года в Казани: Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья». Реальность июля 2023 года в Казани: «Зенит» — ЦСКА. Симулякр Суперкубка УЕФА , приправленный товарищеским матчем женских сборных России и Ирана, в котором принимала участие татарстанская воспитанница Алсу Абдуллина, уже стал историей, как спортивной, так и историей уголовного характера, поскольку не могут любители футбола не побарагозить на трибунах, в окрестностях стадиона или на его подступах.

Хотя, конечно, сравниться с историей, косвенно связанной с закрытием казанской Универсиады 17 июля 2013 года, когда одна из казаночек, вернувшись домой после закрытия студенческих игр, стала невольной жертвой резни, после которой погибли она сама, ее мама и папа, нынешний Суперкубок не справится ни в коей степени. Кстати, закрывая ту историю тройного убийства, не прошло и десяти лет, а из жизни ушел и убийца, и отец оставшегося в живых ребенка. Такова жизнь.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Поэтому, оставим и футбольные итоги, и околофутбольные страсти «в моменте», а поразмышляем о том, что запомнится в связи с любопытным фактом проведения женского футбольного матча России и Ирана.

В Иране вернули «назидательные патрули»

Татарстан уже давно активно взаимодействует с иранской стороной — с 2007 года в Казани работает Генеральное консульство Ирана. Я вспомнил, как через два года мы выиграли турнир по мини-футболу, организованный турецким консульством. Переиграли команду Минспорта — 3:1, капитаном которой был Азат Кадыров, ныне замминистра спорта России. У нас играли Айрат Сахиев, Марат Вагизов, ныне пресс-атташе ФК «Рубин», еще один сотрудник «Рубина» Ильяс Фаткуллин, очень похожий на первого консула Ирана в Татарстане Реза Бабган Кондори, который тоже был участником этого турнира.

Кстати, рассказывают, что Реза Бабган Кондори организовал в 2009 году встречу с журналистами татарстанских изданий, призвав представителей их больше уделять внимания в своих публикациях теме израильско-палестинского противостояния. Представители СМИ готовы были пойти на это, правда, за отдельную плату, что удивило иранского дипломата, который думал, что журналисты проявят бескорыстную «общемусульманскую солидарность» в деле поддержки Палестины.

Представительница одного федерального СМИ озаглавила одну часть своего репортажа как «Весь стадион болел за защитницу «Челси». Ее никто не просил упоминать «Челси», но «идолопоклонство перед Западом» просто въелось в кровь. Между тем стадион болел за ЗЕМЛЯЧКУ, за уроженку Актюбинского, Азнакаевского района. Болел за сородича, у татар не так много футболистов добиралось до сборных — Галимзян Хусаинов и Руслан Нигматуллин как земляки, Ринат Дасаев и Вагиз Хидиятуллин как сородичи. На трибунах были плакаты «Алсу, алга!», «Азнакай», родной район девушки из поселка Актюбинского, но федералы решили сосредоточиться на «Челси», на который всем было плевать.

Иран, кстати, активно бомбардировали в СМИ перед прошлогодним чемпионатом мира по футболу, когда страна бурлила на фоне активного противостояния исламистов и сторонников «европейского образа жизни». Не прошло и года, как ситуация настолько ушла из повестки дня, что перед игрой с россиянками никто не интересовался у персидских девушек, как им, «бедняжкам», живется в стране Шариата. Хотя практически сразу после матча в Казани в Иране возобновили практику «Назидательных патрулей», контролирующих внешний вид иранских женщин.



Джаудат Абдуллин