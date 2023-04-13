«Татарскую буренку» разольют на производстве «Вамина»: поставщик молока идет ва-банк?

ГК «Канталь» ведет переговоры об открытии собственной переработки на бывших мощностях империи Вагиза Мингазова

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», крупный татарстанский молочный трейдер ГК «Канталь» Ленара Мухаметзянова завершает переговоры об открытии контрактного производства по розливу пастеризованного молока на бывших мощностях «Вамина». На кону — недозагруженный Аксубаевский молочный завод на юго-востоке Татарстана. Изначально его хотели перепрофилировать под производство мягких сыров «моцарелльной» группы, но из-за изменения потребительского спроса, скорее всего, настроят на молоко, утверждают источники издания. Под СТМ-проект татарстанский поставщик регистрирует торговую марку «Татарская буренка».

Молочный трейдер заливает в «Вамин»

Один из крупных поставщиков сырого молока на перерабатывающие предприятия Поволжья татарстанская группа компаний «Канталь» готовится наладить выпуск собственной продукции, но на чужих мощностях, рассказали «Реальному времени» источники на молочном рынке Татарстана.

Наиболее вероятной точкой развертывания молочного розлива могут стать недозагруженные производственные площадки — бывшие активы «Вамина», с которым трейдер дружит на протяжении почти 10 лет. Подконтрольная группе отдельная трейдерская структура СНТЛ обеспечивает поставки сырого молока на Арский молочный комбинат.

Но в этом году давние партнеры, видимо, решили объединить усилия и приумножить выпуск татарстанской «молочки», но уже под новой торговой маркой.

Фото: realnoevremya.ru

«Татарская буренка»

На этой неделе группа подала заявку в Роспатент на товарный знак «Татарская буренка». Заявка была подана по 29-му классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), а датой ее принятия значится 31 марта, следует из данных Роспатента.

Скорее всего, новая торговая марка (присвоен номер 2023725889) будет действовать по заявленному классу 29 МКТУ. К нему относятся продовольственные товары животного происхождения (свыше 20 наименований). Среди них — питьевое молоко, йогурт; кефир, масло, а также заменители натурального молока, например, молоко миндальное, кокосовое, арахисовое, рисовое, соевое. Но к этому классу не относятся детское питание и диетическое, следует из материалов Роспатента. Таким образом, под торговым названием «Татарская буренка» можно выпускать простейшие молочные продукты — пастеризованное молоко, кисломолочные напитки разной жирности, а также десерты и йогурты. А сама ГК «Канталь», скорее всего, собирается выступить в роли заказчика контрактного производства на бывших предприятиях ГК «Вамин».

Дизайн товарного знака «Татарская буренка» выполнен в национальной цветовой гамме — зеленый, коричневый, белый, светло-коричневый. Изображение коровы выполнено в светло-коричневом цвете, а само пространство вокруг нее выделено зеленым цветом.

Трейдер: «Это проектная история, но сам проект пока не утвержден»

Компания Ленара Мухаметзянова занимается поставками сырого молока на переработку с 2016 года. В основном она покупает молоко у хозяйств и частных подворий Арского района Татарстана, но почему-то не заходит в самый молочный район республики — Мамадышский, где ежемесячно сдают до 200 тонн сырого молока. За 5 лет работы на рынке компания поставила 198 тысяч тонн молока на предприятия ПФО.

Поставщик сотрудничает более чем с 20 молочными заводами Башкортостана, Оренбургской и Самарской областей. В 2022 году выручка группы, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», приблизилась к 3,5 млрд рублей.

До регистрации товарного знака «Татарская буренка» группа обладала тремя фирменными корпоративными марками. Две из них выполнены в виде визуального логотипа группы, а одна — в виде логотипа СНТЛ. Причем они выполнены в той же цветовой палитре, что и «Татарская буренка».

Представитель компании подтвердил «Реальному времени» факт переговоров по проекту, но отказался раскрывать подробности. Он не стал обозначать, где может быть открыт контрактный розлив — в Татарстане или за пределами республики. Отказался называть и сроки запуска:

— Очень приятно, что вы владеете инсайдерской информацией, следите за нами, но мы пока не заинтересованы в раскрытии подробностей, — вежливо уклонился он от вопросов «Реального времени».

Как оказалось, причина проста — проект контрактного розлива на стадии согласования владельцев обеих компаний.

— Это проектная история, но сам проект пока не утвержден, — пояснил представитель компании. — Когда его утвердят, тогда раскроем параметры проекта.

Ранее группа была замечена в сговоре молочных трейдеров Татарстана — ее обвинили в сговоре при закупке сырья. Антимонопольщики завели дело за сговор при закупке сырья на молочных трейдеров Татарстана — ГК «Канталь», «Молочная усадьба», «АгроМол», «Молочная индустрия», «СелЭнерго», «ОМК Групп», «Молочный край», «Молком», «Файза» и «Дружба», сообщала пресс-служба Татарстанского УФАС России. Тогда с июля по декабрь 2018 года на молочном рынке наблюдалась тенденция повышения закупочных цен на сырье. С середины декабря ситуация изменилась в сторону снижения и продолжила идти на понижение до конца января. При этом три из девяти молокозаводов республики закупают молоко непосредственно у сельхозпроизводителей, а шесть предприятий — у трейдеров, которые выступают основными поставщиками продукции.

Фото: realnoevremya.ru

«Высвободившуюся площадь в Аксубаевском районе будем использовать под новый проект»

ГК «Вамин» объединяет три молочных завода — Арский, Балтасинский и Аксубаевский общей мощностью 810 тонн в сутки. По итогам 2022 года они перерабатывали 650 тонн молока в сутки, рассказывал совладелец Минтимер Мингазов. По его словам, на полную мощность пока работает лишь Балтасинский завод. Арский — загружен на 50%, а Аксубаевский — и того меньше.

Мингазов рассказывал, что эту площадку планировалось перепрофилировать под производство мягких сыров. По его задумке, оба завода будут сконцентрированы на выпуске сыров, а «высвободившуюся площадь в Аксубаевском районе будем использовать под новый проект». Таким образом, эта площадка потенциально может стать полигоном для расширения бизнеса ГК «Канталь».

Татарстан нуждается в расширении проектов по переработке молока, так как республика занимает первое место по надоям. В прошлом году впервые в истории объемы производства сырого молока превысили 2 млн тонн. Было введено в эксплуатацию 22 молочных комплекса на 19 тыс. голов скота, а на 2023 год запланировано строительство 24 переходящих объектов на 22 тыс. голов и пяти новых проектов на 2 тыс. голов скота, анонсировали в Минсельхозе РТ.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Впрочем, в компании ВАМИН отрицают обсуждение проекта сотрудничества с ГК «Канталь». «Эта информация не соответствует действительности, никаких заключений с ними нет», — сообщила руководитель отдела маркетинга ООО «ВАМИН ТАТАРСТАН» Гульназ Зиганшина в ответ на запрос «Реального времени».

Уклон идет в сторону более доступных молочных продуктов

Директор по связям с общественностью и госорганами Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Мария Жебит в беседе с «Реальным временем» отметила, что контрактный розлив молока — достаточно распространенная практика в отрасли, так как дает возможность задействовать мощности без больших капитальных вложений для трейдера.

— Его используют, когда мощности недозагружены. Обычно их закрывают по контракту. Есть выгодные категории, которые предприятие хочет выпускать самостоятельно, а простые — отдает на аутсорсинг, — рассказала она.

По ее словам, сейчас идет тенденция на сокращение ассортимента и оптимизация портфеля: «Предприятия, которые выпускают по 100—200 наименований, тратят много времени на замену продукции. Все уходят к тому, чтобы сосредоточиться на эффективных маржинальных продуктах». Однако уклон идет в сторону формирования более доступной товарной позиции. «Это не говорит о том, что на йогуртах нельзя заработать. Просто нужна сильная команда, которая даже в кризисное время сможет вытянуть проект», — считает Мария Жебит. Тут важно найти удачную рецептуру и правильно войти в ценовые ниши, что равнозначно тому, чтобы идти ва-банк.

— В последние 2 года мы наблюдаем, как спрос перетекает из маржинальных и дорогих категорий к традиционному молоку. Причина — доходы населения не растут, а инфляционные процессы ускоряются. Перспектива будет зависеть от того, как будет сформирован портфель, какие категории будут включены в эту линейку, в какой ценовой категории продукция будет позиционироваться, — отметила спикер.

По ее словам, в нише дорогих молочных продуктов спрос снижается в меньшей степени: «Тяжело работать в средней категории, так как спрос перетекает в низкую ценовую категорию. Тут важно понять, как они себя позиционируют, в какую ценовую категорию войдут и какой ресурс они готовы потратить на маркетинговое продвижение, чтобы конкурировать с региональными игроками. Конкуренция ужесточается, консолидация рынка растет, за потребителя надо биться. Важно, насколько грамотно будет выстроен бренд», — добавила она.

Торговая марка «Татарская буренка» рискует затеряться в многообразии молочных брендов: «В России больше 3 тысяч заводов, плюс есть локальные производители. У них может быть своя переработка, свои бренды, они продаются на полках у себя в своих магазинах. Много локальных брендов в низкой ценовой категории, многие делают линейки СТМ. Но сами марки никто не считает, нет никакой статистики», — заключила она.