«Тариф коррупционный»: казанцев нагрели на добровольных медстраховках для энергетиков?

Замглавы «Казэнерго» написал явку с повинной, к ответственности привлечен и начальник отдела «Татэнергосбыта»

Фото: Замгендиректора АО «Казэнерго» Талгат Сабитов/kazenergo.com

VIP-ложа с банкетным столом, косметические операции и курортные путевки для себя и родственников. В расходовании на личные цели средств добровольного медицинского страхования заподозрили топ-менеджеров двух энергетических компаний Татарстана сотрудники СК и МВД. Как утверждают источники «Реального времени», фигурантами уголовных дел уже стали выходец из структур «Водоканала», замгендиректора АО «Казэнерго» и начальник финотдела АО «Татэнергосбыт», но у силовиков есть вопросы и к их коллегам, а также страховщикам. Речь идет о схеме «медицинского обнала» на десятки миллионов рублей.

«Застрахованные медицинские услуги не получали»



Большой переполох среди рядовых сотрудников казанского поставщика тепла и горячей воды наделала информация о заботе руководства компании. В ходе проверки силовиков выяснилось: как минимум 5 лет на всех сотрудников «Казэнерго» оформляли полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), однако никаких дополнительных услуг застрахованные не получали — даже не знали о такой возможности! Когда правда открылась, кинулись лечиться в первую очередь к стоматологам, ведь перечень медицинских услуг в рамках ДМС шире госстандарта по обязательному медицинскому страхованию.

Как выяснило «Реальное время», в ходе проверки было установлено: за несколько лет на оплату услуг ДМС из АО «Казэнерго» в страховую компанию ушло почти 60 млн рублей. Силовики подозревают — почти две трети этой суммы были обналичены через ряд сочинских компаний и израсходованы по усмотрению отдельных должностных лиц компании-страхователя.

В 2018—2022 годах на оплату услуг ДМС из АО «Казэнерго» в страховую компанию ушло почти 60 млн рублей. Фото kazenergo.com

Так, в уголовном деле против заместителя гендиректора по материально-техническому снабжению и транспорту Талгата Сабитова фигурируют семь договоров «Казэнерго» с СК при одном из банков. Первый заключен еще в 2017-м. По версии следствия, медицинские услуги по этим договорам застрахованный персонал АО не получал, зато подозреваемый «на выделенные денежные средства в рамках указанных договоров приобретал турпутевки в различные страны мира с 31 мая 2018 года по 26 июня 2022-го». Один из источников редакции отмечает — были поездки во Францию и Турцию.

Дело возбуждено во втором отделе по особо важным делам Следкома по РТ — по признакам злоупотребления полномочиями в корыстных целях (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Причем, по данным источников «Реального времени», основанием для преследования Сабитова стали материалы уже имеющегося дела против неустановленных лиц и явка самого фигуранта с повинной. Задерживать сознательного VIP-энергетика и избирать ему меру пресечения через суд сотрудники СК не стали. Воздержались и от комментариев относительно ущерба и иных обстоятельств дела. Близкий к следствию источник уверяет — пока энергетику вменяют злоупотребления на 1—2 млн рублей.

Основным собственником АО «Казэнерго» является Комитет земельных и имущественных отношений Казани — 98,3% доли, остальное принадлежит Госжилфонду при президенте РТ.



Подозреваемому — 42. За плечами два диплома Казанского энергоуниверситета в КФУ по специальностям «промышленная теплоэнергетика» и «государственное и муниципальное управление». Карьеру начинал 20 лет назад в «Таткоммунэнерго» с позиции инженера, в 2010—2012-м был главным инженером и директором филиала «Водоканалсервис» — «Зеленодольск-Водоканал». В 2013-м сам возглавил ОАО «Водоканалсервис», параллельно управляя «Азнакаевским предприятием тепловых сетей». Нынешнюю должность в «Казэнерго» занял в 2016-м.

Дело возбуждено во втором отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Фото: Динар Фатыхов

Кстати, в том же году у руля АО встал Рустам Абдулхаков, депутат Госсовета РТ и экс-директор казанских МУПов «Казгорсвет» и «Организатор пассажирских парковок».

Появятся ли в деле новые фигуранты?

Один из источников «Реального времени» утверждает, что турпутевки подозреваемого Талгата Сабитова — лишь верхушка «перераспределенных» расходов АО на услуги ДМС. Якобы в ходе проверки силовики установили целый ряд платежей за путевки на курорт и дорогие косметические операции, при этом у одного из топов энергетической компании туристические расходы (с учетом отдохнувших жены, детей, родителей) потянули почти на 10 млн за несколько лет.

Кроме того, у проверяющих появились основания полагать — якобы за счет добровольного медстрахования сотрудников по схеме с использованием сочинских фирм-«транзитеров» для верхушки АО оплачивалась аренда VIP-ложи на «Татнефть Арене», включающая в себя банкетный стол, отдельный вход и личную парковку на территории спорткомплекса.

Согласно сайту «Казэнерго», кроме Сабитова у гендиректора АО есть еще пять заместителей, в состав руководства компании также входят главный инженер и управляющий делами.

Расходы коммунального оператора на медстраховки в конечном итоге могут «скрываться» в тарифе. Фото: Олег Тихонов

Бюджет «Казэнерго» по большей части формируют согласованные с правительством тарифы на услуги компании — тепло и горячую воду в домах граждан, а также в офисах и иных помещениях организаций. Что означает — расходы коммунального оператора на медстраховки в конечном итоге могут «скрываться» в тарифе и оплачиваться за счет рядовых горожан и предприятий.

Вопрос о новых фигурантах из числа энергетиков и страховщиков пока открыт. Как и о потерпевшем. В постановлении о возбуждении указано — подозреваемый замдиректора «допустил существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организации, а также охраняемых законом интересов общества и государства».



«Реальное время» ждет комментарии СК и «Казэнерго» по этой истории.

Под подозрением — главный финансист «Татэнергосбыта»

По данным редакции, декабрьский рост тарифов на услуги ЖКХ и указание президента РТ Рустама Минниханова о «корректности счетов» для населения и реакции на все жалобы населения, отметили и в правоохранительных органах. На днях в СК по материалам экономической полиции возбудили еще одно дело по схеме предполагаемого «медицинского обнала» — в отношении топ-менеджера АО «Татэнергосбыта».

Статус подозреваемого получил начальник финансового отдела компании Марсель Зиннатуллин. С ходатайствами о мере пресечения и аресте его имущества в суд следователи пока не обращались, однако ряд неотложных следственных действий уже провели. Один из источников, близких к силовикам, уверяет — претензии к финансисту могут быть связаны с некими подложными документами в адрес страховой компании, вследствие чего за счет ДМС были оплачены «оздоровительные» турпоездки членов семьи фигуранта в Сочи и Ессентуки, а также в Арабские Эмираты и Турцию.

Фото из книги к 85-летию АО «Татэнергосбыт»

Как отмечают источники «Реального времени», пока дело возбуждено по признакам злоупотребления полномочиями и одному эпизоду мошенничества с ущербом для страховой свыше 1 млн рублей. Вырастет ли он — покажет время. В оперативных материалах проверки есть основания для подозрений, что масштаб «медицинского обнала» составлял не меньше 10 млн.

Важный нюанс: услуги ДМС для рядовых сотрудников «Татэнергосбыта» не были тайной, и полисы были у них на руках. Владельцем АО является холдинг «Связьинвестнефтехим», который в свою очередь на 100 процентов принадлежит правительству РТ.

Оперативно связаться с попавшим в дело энергетиком и прояснить его позицию «Реальному времени» пока не удалось. Среди сотрудников компании распространился слух — вот уже 2 недели Зиннатуллин находится на больничном.

На официальный запрос редакции в энергетической компании пока не ответили.

Источники «Реального времени» не исключают жестких мер по целому ряду организаций с госучастием. При анализе движения средств выяснилось — схема «перераспределения средств на ДМС» широко востребована минимум в десятке татарстанских АО, МУПов, ГАУ, ООО, фондов и т. д. По некоторым данным, общий объем перечислений этих компаний в фирмы-«транзитеры» под видом ДМС составил почти 100 млн рублей за 4 года. У одних «перераспределенные» средства составляют от 30 до 300 тысяч, у других счет идет на миллионы. Подходы тоже разные — говорят, одна из компаний за счет возврата страховок хорошо вложилась в профилактику коронавируса, о чем отчиталась и перед проверяющими. А вот директор другой организации при опросе краснел-бледнел и в итоге вернул 250 тысяч, потраченные на семейный выезд.

«Реальное время» будет следить за развитием этой истории.