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Кому нужна советская литература в 2022-м — Айдар Шайхин / «Реальное время Live»

15:00, 28.12.2022 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Кому нужна советская литература в 2022-м — Айдар Шайхин / «Реальное время Live»

Кто читает советскую литературу в XXI веке, кому она нужна и как она воспринимается сейчас? Андрей Жданов, секретарь ЦК ВКП (б) СССР, описывал ее как «самую идейную, самую передовую и самую революционную литературу», по крайней мере в контексте того времени. О том, как в 2022-м относиться к советским произведениям, как их трактовать и чем такая литература может заинтересовать современного читателя, расскажет директор Музея истории татарской литературы и Мемориальной квартиры Шарифа Камала (Дом татарской книги), основатель проекта «Гыйлем» Айдар Шайхин. Смотрите в прямом эфире «Реального времени Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоКультураИстория Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:01
    никому ненужна совлитература ни на каком языке. вообще
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  • Анонимно 15:17
    ну спикер только о себе говорит. Роман мариэты шагинян гидроцентраль он нужен сейчас? А романа Кожевникова "тяжёлый песок" нужен сегодня?.
    Татрская литература советского времени не нужна вообще
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Новости общества

18:45 МСК Все новости
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