Кому нужна советская литература в 2022-м — Айдар Шайхин / «Реальное время Live»
Кто читает советскую литературу в XXI веке, кому она нужна и как она воспринимается сейчас? Андрей Жданов, секретарь ЦК ВКП (б) СССР, описывал ее как «самую идейную, самую передовую и самую революционную литературу», по крайней мере в контексте того времени. О том, как в 2022-м относиться к советским произведениям, как их трактовать и чем такая литература может заинтересовать современного читателя, расскажет директор Музея истории татарской литературы и Мемориальной квартиры Шарифа Камала (Дом татарской книги), основатель проекта «Гыйлем» Айдар Шайхин. Смотрите в прямом эфире «Реального времени Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии
Татрская литература советского времени не нужна вообще