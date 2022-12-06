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Санкции, нацвалюты, ВЭД: перерождение внешней торговли России в 2022 году / «Реальное время Live»

13:00, 06.12.2022 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Санкции, нацвалюты, ВЭД: перерождение внешней торговли России в 2022 году / «Реальное время Live»

Геополитические потрясения сказались на внешнеэкономической деятельности российских компаний и банков. Трансформироваться под давлением внешних факторов вынуждены буквально все участники ВЭД. Законодательство, расчеты, ограничения, новые валюты, особенности конверсии и проведения расчетов обсуждаем сегодня с экспертом, управляющим директором по ВЭД «Ак Барс Банка» Натальей Шаламовой, в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Экономика Татарстан

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