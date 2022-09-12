«Отношение к студенту отвратительное!»: набравший негативных отзывов Skillbox открывает офлайн-школу в Казани

Фото: Skillbox

Как стало известно «Реальному времени», 12 сентября в Казани откроется вторая в России офлайн-школа популярного сервиса онлайн-обучения Skillbox. Сейчас здесь идет набор на курсы по коммерческой иллюстрации и веб-дизайну, до конца года в планах запустить программы по графическому дизайну, дизайну интерьеров, motion-дизайну. Между тем, судя по отзывам, значительная часть студентов, купивших дорогие курсы под натиском агрессивного маркетинга, недовольна организацией обучения.

Skillbox в офлайне

Skillbox на улице Большая Красная, 52 в Казани стала второй в России офлайн-школой компании. Первая, в Краснодаре, открылась в марте 2022 года. Также компания планирует до конца года открыть подобные учебные заведения в Екатеринбурге и Новосибирске.



Школу открывают в сотрудничестве с основателем дизайн-студии Alto Vision Максимом Булатовым. На площади 700 квадратных метров разместятся два лектория, три оборудованных пространства с компьютерами, три лекционных класса для групповых консультаций, воркшопов, лекций и самостоятельной работы. Также в школе есть зоны для отдыха, собственная кухня и большая терраса для занятий в теплое время года. В целом школа может вместить до 170 человек.

— Пространство объединит людей со схожими интересами, ценностями и целями, станет площадкой, где рождаются новые проекты, — комментирует Максим Булатов.



Skillbox на улице Большая Красная, 52 в Казани стала второй в России офлайн-школой компании. Фото: Skillbox

«Смысл платить за неэффективное обучение?"

Несмотря на открытие физической школы, обучение будет проходить в смешанном формате — как очно, так и онлайн. Однако отзывы на такой формат обучения отрицательные.

— Если бы я знала, какого качества услуги предоставляет эта школа, то никогда не стала бы студентом! Берегитесь! Консультант по телефону говорит примерно то же, что и написано на сайте. Но это ложь. Никакого индивидуального подхода нет. Вам просто откроют видео, записанные заранее, и то не все сразу, а по очереди. С куратором и преподавателями никакого контакта на курсе нет. Абсолютно. Вплоть до того, что домашние работы даже не читают. Отношение к студенту отвратительное, — негодует одна студенток.

Кто-то жалуется на платные программы для выполнения домашнего задания:

— Стандартных доступов для студентов нет. Тестовый период 1 месяц, курс — 1 год. Стоимость дополнительных программ превышает стоимость обучения, хотя все в курсе, что и она уже у облаков. Не первое мое обучение, и ни разу с таким не сталкивалась. Вот чтобы настолько плевать на студента.

А кого-то не устроила подача материала и содержание уроков:

— Очень сложно уловить суть уроков. Приходится обращаться к дополнительным бесплатным источникам информации в интернете, в которых содержимое материала является понятным и подача материала в разы эффективнее. Чаще всего в видеоуроках занудная зачитка текстов, без объяснений, зачем то всю дорогу показывают внешность диктора, вместо учебных материалов. Что это дает? Так и не поняла. В таком случае — есть ли смысл платить за неэффективное обучение?

Компания анонсировала вложения до 40 млн рублей в четыре реальные школы диджитал-профессий в российских регионах. Фото: Skillbox

Десятки исков в судах

О планах выйти в офлайн компания объявила весной, анонсировав вложения до 40 млн рублей в четыре реальные школы диджитал-профессий в российских регионах: в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани.

Платформу Skillbox в 2016 году основали российские предприниматели Игорь Коропов и Дмитрий Крутов, позднее к ним присоединились Андрей Анищенко и Сергей Попков. Компания работает в сфере онлайн-образования и входит в образовательный холдинг Skillbox Holding Limited. Контрольный пакет акций (50,1%) Skillbox принадлежит VK (бывшая Mail.ru Group), у сооснователя Дмитрия Крутова — 6%, у Сергея Попкова и Антона Виноградова — по 2,5%. Остальные 38,9% — у Ultimate Capital, Almaz Capital Partners и сотрудников. По итогам прошлого года компания заработала 10,4 млрд рублей против 6,1 млрд в 2020 году.

В судах России десятки исков к образовательной платформе Skillbox от частных лиц на общую сумму 22,6 млн руб. Бывшие клиенты онлайн-университета требуют возврата стоимости курса после расторжения договора, жалуясь на немногочисленные материалы, долгие ответы преподавателей и техподдержки. Несмотря на судебные тяжбы и случаи перепродажи курсов на сайтах объявлений и в соцсетях, компания утверждает, что весной общее количество зарегистрированных пользователей на платформах достигло 10,8 млн человек. Совокупная платящая аудитория холдинга якобы составляет около 400 тысяч студентов.