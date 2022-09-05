«Это неучтенный момент в законодательстве»: Казань заполонили объявления от рабочих домов

Фото: Елизавета Пуншева

В июне «Реальное время» уже сообщало, что в Казань вновь завезли рабов-попрошаек. По словам руководителя волонтерского движения «Душа России» Юлии Хакимовой, рабовладельцы сменили тактику — теперь они привозят инвалидов на «рабочие места», те собирают там милостыню два-три дня, а затем их вывозят из Татарстана и завозят новую партию, чтобы не примелькались. Но вместе с новыми попрошайками в Казань пришли и новые объявления о такой «работе». Их можно заметить везде — столбы, фасады домов и заборы уклеены такими флаерами. По словам Хакимовой, с наступлением холодов ситуация с попрошайками ухудшается. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ситуация ухудшается только с наступлением холодов»

В последнее время жители Казани все чаще и чаще замечают объявления о рабочих домах. Весь город обклеен этими флаерами — на каждом столбе, каждом заборе их по несколько штук, чтобы максимально привлечь внимание горожан.

Фото: Елизавета Пуншева

О чем же эти объявления? Безработным гражданам предлагается устроиться в рабочий дом, в котором якобы помогают нуждающимся: предоставляют кров, питание и работу. При попытке дозвониться до источника объявлений человек на том конце трубки предлагает встретиться и обговорить условия пребывания, деталей по телефону не раскрывает.

«Реальное время» уже писало, что позвонивших людей перевозят в другой регион, отнимают документы и заставляют впроголодь работать за еду — попрошайничать. В большинстве ситуаций бежать им некуда: родственников в другом городе нет, денег тоже.

Также зачастую рабовладельцы крадут людей с улицы. В зоне риска инвалиды и старики, граждане без родственников, которых не будут искать. Так, в январе прошлого года волонтеры движения «Душа России» спасли из рабства безногого инвалида-колясочника Диму. Он один приносил цыганам, которые насильно его удерживали, около 10 тысяч рублей в день.

Юлия Хакимова, руководитель волонтерского движения «Душа России», рассказала «Реальному времени», что часто сталкивается с обращениями к ним попрошаек за помощью. Иногда удается даже вызволить их из рабства.

— У нас бывают ситуации, когда люди из рабочих домов, например, заболели, попали в больницу. Естественно, потом они никому не нужны и попадают на улицу. И, как правило, они привезены из других регионов. <…> Оказываются на улице, без средств к существованию, без крыши над головой, без родственников и иногда обращаются за помощью к нам. В таких случаях мы помогаем добраться до родины или, если это инвалид или пожилой человек, помогаем разместиться в социальные учреждения, — рассказала она.

Руководитель движения отметила, что сейчас, с наступлением осени, таких случаев станет больше:

— Ситуация ухудшается только с наступлением холодов. Потому что если человек убегает из рабочего дома летом, то он еще может где-то подрабатывать и жить на улице. Зимой уже на улице не поживешь.

«Любое место общего проживания людей должно быть только под контролем государства»

— Я считаю, это все будет продолжаться до бесконечности до тех пор, пока все учреждения, где есть места проживания, не будут поставлены на госучет, чтобы их могли проверять. Пока не войдут в реестр. А те дома, которые будут работать без реестра, должны на законодательном уровне закрываться. Я считаю, что любое место общего проживания людей должно быть только под контролем государства, — подчеркнула Юлия Хакимова.

Фото: realnoevremya.ru

Руководитель волонтерской службы также напомнила о том, как обычные люди могут помочь попрошайкам на улице: ни в коем случае нельзя давать им деньги, их все равно заберут рабовладельцы. Таким образом лишь популяризируется их бизнес, они еще больше начинают пользоваться такими схемами. Лучше накормить людей, попавших в эту ситуацию, и позвонить по номеру 112, чтобы полиция получала как можно больше таких запросов и обратила внимание на проблему.



Также не стоит пытаться спасти попрошаек самостоятельно. По телефону отслеживается их местоположение, а поблизости всегда можно заметить «надзирателя». Так, Юлии Хакимовой угрожали расправой после спасения инвалида, которого взяли в рабство.

— Это прореха в законодательстве, я считаю. Это неучтенный момент в законодательстве, — подытожила руководитель «Души России».

