Ефим Климов пытается избавиться от партнерши по бизнесу

Президент Федерации прыжков в воду РТ и глава группы компаний «Эттон» попросил суд исключить соучредителя его фирмы

Депутат Казгордумы, спортивный функционер и руководитель группы компаний «Эттон», создавшей электронные схемы обращения с отходами в ряде регионов России, пытается избавиться от партнерши по бизнесу, которой принадлежит четверть долей в одной из его фирм. Как он объяснил суду, причина якобы в нежелании предпринимательницы являться на собрания общества и отвечать на звонки — в итоге подразделение «Эттон Урал» не может принимать участие в закупках, вести финансовую деятельность и даже ликвидироваться. Климов выиграл дело в Арбитражном суде Татарстана и теперь должен выплатить Юлии Рассказовой ее долю. Подробнее — в материале «Реального времени».



Партнер «грубо нарушает свои обязанности»

Как стало известно газете «Реальное время», Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Ефима Климова об исключении соучредителя одной из его фирм, ООО «Эттон Урал», Юлии Рассказовой из состава участников общества. Ей принадлежат 25% акций в организации.

Сама «уральская» компания в действительности зарегистрирована по казанскому адресу, хотя Рассказова, судя по открытым данным, уроженка ХМАО, а ее ИНН зарегистрирован в Омской области. Фирма «Эттон Урал» была основана в 2015 году, 75% принадлежало Климову, 25% — Рассказовой. В январе 2020 года Климов неожиданно вышел из состава собственников общества, передав свою часть акций руководителю компании Алмазу Сабирову, но в сентябре 2021 года вновь вошел в состав учредителей.

В суде свои требования Климов мотивировал тем, что «ответчик грубо нарушает свои обязанности, делает невозможным осуществление предпринимательской деятельности общества, а также невозможной ликвидацию общества».

Истец сослался на то, что четыре раза (а именно 26 февраля 2021 года, 22 апреля 2021 года, 6 июля 2021 года, 2 сентября 2021 года) приглашал Рассказову на собрания фирмы «по вопросу увеличения уставного капитала общества, ликвидации общества». Но партнерша на них не явилась, на звонки не отвечала, письма от ООО «Эттон Урал» не получала, актуальные сведения о себе, включая паспортные данные, не направляла.

Суд удовлетворил иск Ефима Климова об исключении соучредителя одной из его фирм, ООО «Эттон Урал», из состава участников общества. Фото: instagram.com/efimklimov

«Молчание» совладелицы не позволяет компании участвовать в закупках

Из-за «пропажи» партнера компания «Эттон Урал» не может принимать участие в конкурсах, проводимых в соответствии с законодательством о закупках, так как заявку необходимо подтверждать банковской гарантией, для оформления которой опять же необходима явка всех учредителей в банк.

Суд в своем решении сослался, во-первых, на ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которому любой член ООО, владеющий 10 и более процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет. Во-вторых — на Гражданский кодекс РФ, статья 67 которого тоже указывает на возможность и право участника товарищества или общества (за исключением ПАО) требовать исключения другого участника из товарищества или общества в судебном порядке — но с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, «если такой участник своими действиями, бездействием причинил существенный вред обществу».

Суд в своем решении сослался, во-первых, на ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Фото: Максим Платонов

Под вредом имеются в виду как систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании участников общества, так и прямо недобросовестное совершение сделки в ущерб интересам ООО, экономически необоснованное увольнение всех работников, осуществление конкурирующей деятельности, голосование за одобрение заведомо убыточной сделки.

Стоит отметить, что собрания участников общества, на которые приглашалась Юлия Рассказова, были внеочередные, однако на них обсуждали вопросы, требующие единогласного одобрения или их «принятия большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников». Невозможно исключить участника из ООО только в том случае, если это может привести к ликвидации компании — и это не случай Рассказовой, которой не принадлежало более 50% компании «Эттон Урал».

Рассказовой должны выплатить ее долю

Арбитражный суд РТ пришел к выводу, что Юлия Рассказова систематически не являлась на общие собрания, то есть уклонялась от участия в них, притом что процедура извещения ответчика о проведении собраний была соблюдена. Как следствие, в отсутствие ответчика общее собрание не имело кворума, а значит, не могло решать вопросы, включенные в повестку дня. Мало того, Рассказова и до настоящего времени «продолжает уклоняться от участия в деятельности общества, тем самым лишает общество возможности принимать решения по вопросам, требующим квалифицированного большинства или единогласия всех его участников».

Фото: it.etton.ru

Теперь ООО «Эттон Урал» должно выплатить действительную стоимость ее доли, которая определится по данным бухгалтерской отчетности общества за 2021 год (формально доля Рассказовой не превышает 2,5 тысячи рублей). Согласно открытым данным, в 2021 году стоимость ее доли составляла 862 тыс. рублей.



«Эттон Урал» полноценно заработал лишь в 2020 году, когда оборот с нуля вырос до 41,8 млн рублей, увеличившись к 2022 году до 61,2 млн. Прибыль, правда, из-за высокой себестоимости второй год подряд не превышает полумиллиона рублей. Тогда как задолженность по краткосрочным кредитам на начало 2022 года составляла уже 17,6 млн рублей (в 2020-м — 13,5 млн).

Для сравнения, у компании «Эттон Групп» (четверть компании принадлежит полному тезке экс-главы администрации Приволжского района Казани Равилю Каримову) выручка хоть и упала в 5 раз за три года, но все же составила в прошлом году 18,3 млн рублей, а чистая прибыль — 2,3 млн. У фирмы «Эттон Центр» пик выручки пришелся на 2020 год (103,8 млн), прошлый год компания закрыла с оборотом в 82,8 млн и рекордной чистой прибылью в 31,8 млн рублей.

Внутренние митапы для руководителей проектов и направлений «Эттон». Фото: etton.ru

У Юлии Рассказовой нет своих компаний, ООО «Территория Фитнеса» и ООО «Спецстройсервис», ранее ей принадлежавшие и расположенные в ХМАО, были исключены из ЕГРЮЛ как недействующие 5 ноября 2021 года и 17 марта 2022 года. «Спецстройсервис» при этом задолжал налоговикам 63,5 млн рублей.

Казанская IT-компания «Эттон» присутствует во многих регионах России, ее заказчиками являются министерства ЖКХ Свердловской, Оренбургской, Калужской области, в портфеле также заказы Марий Эл, Чувашии, ЯНАО, Краснодарского края, «Трансмашхолдинга», Московского метро и НОВАТЭКа. Пару лет назад группа пыталась зайти в Чеченскую Республику и Крым.

В Татарстане «Эттон» проиграл на конкурсе московской компании «Большая тройка» (обе компании контролируют примерно по 50% всего российского рынка). Климов, став депутатом Казгордумы, в этом году еще и возглавил Федерацию прыжков в воду Татарстана, в прошлом — вошел в первую тройку татарстанского предвыборного списка «Справедливой России» на выборах в Госдуму.

Газета «Реальное время» обратилась за комментариями к Ефиму Климову, попросив объяснить суть конфликта с партнером по бизнесу, но на сообщения он пока не ответил. Редакция готова опубликовать его комментарий по получении.