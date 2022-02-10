Новые мечети Казани: от Кремлевской набережной до Авиастроя

Академики, футболисты, бизнесмены и обычные люди — кто строит мусульманские храмы в столице Татарстана

Мечети Казани и Татарстана все чаще расширяют свои функции: теперь это не просто место для молитв и встреч прихожан, но и точки притяжения в районе, центры их развития. С прошлого года при мечети «Гаилэ» строится культурно-просветительский центр, планируется возведение многофункционального комплекса при «Ярдэм». Отметим, что здания возводят на средства меценатов. «Реальное время» предлагает обзор новых «домов Аллаха», которые появились в Казани за последние годы.

«Ирек»

Мечеть на Кремлевской набережной начали строить в 2015 году по проекту московской фирмы «Архитектурная мастерская Евгения Болотного», а закончили в августе 2018-го. Во многом она напоминает знаменитую мечеть шейха Зайда в Абу-Даби. В мае 2016-го муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал, что ее главный строитель — глава ПСО «Казань» и хозяин набережной Равиль Зиганшин. Второй инвестор — Ирек Салихов, тогда — депутат Госсовета и председатель совета директоров нефтетрейдинговой компании «Ядран-Ойл». А вот земля принадлежит Александру Пилишкину, генеральному директору ОАО «Татнефтепроводстрой», а точнее — его супруге. Самигуллин посчитал тогда, что здание похоже на Белую мечеть в Болгаре.



«Саләх». Фото nstagram.com/mechetsalyah

«Саләх»

Мечеть на Мамадышском тракте открылась в июле 2019 года. С площадью в 500 квадратных метров, она может вместить одновременно 300 человек. Внутри также есть учебные классы. Инициатором строительства стал президент региональной Академии наук Мякзюм Салахов и его брат. На открытии он рассказал, что решение они приняли в 2003—2004 годах. После возведения цоколя и встречи со спонсорами в 2015-м работы остановились, чтобы возобновиться при участии имама Закабанной мечети Нурислама хазрата Ибрагимова, который помог с ресурсами. Тогда же муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил Салахову памятную медаль ДУМ РТ «За большой вклад в сохранение и развитие религии и традиций народа Татарстана».

«Рауза». Фото dumrt.ru

«Рауза»

«Реальное время» подробно писало об этой инициативе — здание собирается строить на ул. Сеченова, 23 казанское ООО «Капитал-Р», офис которого находится по соседству. В мае 2020 года основной владелец Ильнур Вафин, а также соучредитель Рауза Тухватуллина основали мусульманскую религиозную организацию «Приход мечети «Рауза», входящую в состав ДУМ РТ. Бизнесменом является и имам Ильяс Гимадов, совладелец ООО «Ханский дом» и «Ханский двор». На первом этаже планируется разместить мужской зал на 300 человек, на втором — женский зал и учебные классы. А в цоколе — кухню и столовую.



«Тауфик». Фото instagram.com/taufikkzn

«Тауфик»

Новую мечеть в Авиастроительном районе начали строить в мае 2020-го. Инициатор — бывший директор 12-й горбольницы Тауфик Сафин. Двухэтажная мечеть занимает 263 квадратных метра, помимо молельных залов и комнаты для омовения, здесь будет два класса для занятий. Строительство планируют закончить в 2022 году. При этом внутри уже проводятся намазы и занятия, звучит азан с возведенного еще летом минарета. Любопытно, что активное участие в этом принимает, как сообщил на странице в «Фейсбуке» председатель совета директоров ООО «Информационные системы» Марат Бикмуллин, его мать Фируза, которая ради этого продала дом.

«Җомга». Фото 2gis.ru

«Җомга»

Первоначально мечеть в Юдино располагалась в здании старой библиотеки на улице Ильича, которое отремонтировали силами меценатов и прихожан. В марте 2015 года исполком Казани предоставил земельный участок на Революционной для строительства нового объекта. Для сбора средств был создан Благотворительный фонд духовного возрождения «Өмет йолдызы» под руководством военного в отставке, юриста Миннегула Сафина. В апреле 2018 года муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин одобрил эскиз проекта новой мечети.

Как рассказал Сафин, сейчас проект испытывает некоторые «коллизии», а потому у него есть идея предоставить наработки для строительства Соборной мечети. Интересно, что здание должно было быть светомузыкальным, возрождая традиции НИИ «Прометей»: при азане было бы слышно не только звук, но и видно свет. Кроме того, учитывая, что в Юдино есть и кришнаитское сообщество, здесь хотели бы построить Сад конфессий.

«Рахматулла».

«Рахматулла»

Эту мечеть начали строить на улице Годовикова летом 2019-го, а открыли накануне Курбан-байрама в июле 2021 года. Рядом с храмом работает родник. Площадь мечети — 500 квадратных метров, вместимость — 150 человек, работают два учебных класса.

В декабре 2019 года часть жителей выступила против возведения мечети, однако районный суд в июне 2020-го строительство разрешил.

«Карадениз»

«Карадениз»

Мечеть в селе Калинино в 15 км от Казани построил ветеран «Рубина» Гёкдениз Карадениз. Сейчас турецкий футболист вернулся на родину и недавно дал интервью газете Taka Gazete, где сообщил, что мечеть официально не открыта (хотя в ней уже можно помолиться) и на церемонию он хотел бы позвать президентов Турции и России, Реджепа Эрдогана и Владимира Путина, к тому же оба явно будут принимать участие в торжествах по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Кстати, имя у мечети — народное: сам игрок так называть ее не собирался.

Проект мечети. Предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

«Сулейман»

В 1994 году в поселке Левченко появился молельным дом «Рахмат», который сгорел через четыре года. Вместо него в 1999-м появилась каменная мечеть «Сулейман» (так звали местного муллу, который в советские годы читал коллективные намазы в лесу). К 2021 году здание пришло в аварийное состояние, так что его демонтировали и решили строить новое, причем куратором стал сын Сулеймана — Рахимжан Сулейманов.

Мечеть имени Габдрахима Утыз-Имяни. Проект.

Мечеть имени Габдрахима Утыз-Имяни

Самой большой в городе (после «Кул-Шарифа») называют строящуюся мечеть на перекрестке улиц Зорге и Дубравной. Она рассчитана на тысячу с лишним человек. Как выяснило в прошлом году «Реальное время», общая стоимость строительства оценивается в 140 млн рублей. Мечеть названа в честь мусульманского богослова, суфия, поэта Утыз-Имяни. Архитектор — Дмитрий Мусин. Имам-хатыбом назначен Ирек Зиганшин, глава комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. Площадь — около 2,5 тысячи квадратных метров. По словам Зиганшина, фасадные работы завершены на 95%, идет активное строительство внутри, так что ожидается, что мечеть откроется осенью.