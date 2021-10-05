Бизнес-аккаунт дня: эксклюзивные маски от нижнекамского дизайнера
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 165-я
Пандемия коронавируса, в условиях которой человечество живет уже почти два года, создала новые тренды и стала стимулом для развития новых бизнес-направлений. Так, дизайнер из Нижнекамска Анна Кырганова за бизнес-идею взяла обязательный масочный режим и стала шить на заказ маски с эксклюзивным дизайном. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.
Новая реальность — для нового бизнеса
«Сегодня мой мир творчества — это новая реальность. Она открыла для меня новый путь, новые цели и решения», — рассказывает о своем деле нижнекамский дизайнер Анна Кырганова, которая работает под псевдонимом Anna RodKyr.
До начала пандемии коронавируса она занималась графическим дизайном — помогала заказчикам визуализировать их идеи по обустройству жилья. А в прошлом году начала на заказ шить защитные тканевые маски, делая их эксклюзивными за счет нанесения логотипа или имени носителя. Спустя пару месяцев ассортимент аксессуаров расширился — Анна стала шить брендированные и индивидуальные сумки-шоперы, тканевые мешки для одежды или продуктов и сумки-чехлы для смартфонов.
Сегодня аналитический разбор аккаунта дизайнерских аксессуаров провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.
Серая цветовая гамма создает эффект однообразия
Описание профиля. Ник соответствует тематике бренда, но желательно обновить и попробовать без creative. Имя профиля дает понимание о человеке, который продает, и геолокацию.
Аватарка содержит в себе логотип, который очень сложно представляется людям, и кажется, что ты попадаешь на аккаунт дизайнера одежды или что-то другое.
480 подписок — желательно почистить их вручную, чтобы людям было приятно, а ваш аккаунт не приняли за массфолловинг.
Шапка профиля конкретно отвечает на товары, которые продаются, способы связи. Ссылка переводит на WhatsApp. В контактах желательно закрепить номер телефона, чтобы люди могли быстро с вами связаться.
Визуальное оформление. Лента становится однообразной, так как аватарка, хайлайтс и посты используются в одной цветовой гамме, из-за чего возникает «перегруженность».
Отсюда как раз вытекает следующее — все фотографии очень однотипные и штампованные. Везде одно и то же место, не хватает хотя бы небольшого разнообразия: возможно, смены ракурса, каких-то нейтральных аксессуаров на фоне, чтобы цвет хотя бы иногда менялся. При листании ленты создается ощущение, будто «это уже только что видел», так как ассортимент товаров небольшой — маски и шоперы, к тому же часто в повторяющихся цветах.
Возможно, стоит добавить больше фотографий с моделями, чтобы разбавить это однообразие — как продукция будет смотреться «в деле», в ленте есть парочка таких фото, но их очень мало.
Плюсом можно снимать и видео: например, в аккаунте есть пост с шопером с изображением колибри, которая переливается, и пост с масками с аппликацией из такой же ткани. Вот тут вместо 5-6 фото было бы логичнее снять одно «залипательное» видео, показав переливы цвета. Есть какие-то видео, где на обложке, например, обычное фото дизайнера с маской или мешочком на привычном фоне, и непонятное видео, где девушка танцует под музыку.
Наши рекомендации:
- Составить примерную схему для мозаики постов, чтобы не создавать однообразия в контенте — добавить видео, поменять фон, использовать фотографии с моделями.
- Обновить хайлайтс — лучше использовать иконки или текстовые и отказаться от логотипа.
- Внедрить качественный видеоконтент, который понравится аудитории.
Фраза «за ценой в лс» отбивает желание сделать заказ
Контент-план. Актуальные есть, но их слишком много — лучше сократить их количество, чтобы упростить навигацию. В основном должно быть закреплено только то, что можно продать — например, убрать my soul, Friday, «киноюмор» и другие.
Профиль позиционируется как бизнес-аккаунт, но в нем почему-то проскальзывают нотки личного блога. К чему здесь рецепты заварного рулета? Это уместно смотрелось бы в профиле повара или кондитера, но не дизайнера аксессуаров.
Качество текстов нас смущает. Во-первых, информация в них слишком расплывчатая. Например, почему бы вместо «разнообразие цветов» не указать конкретную палитру? Не нужно усложнять подписчику задачу и тратить его время — лучше сразу рассказать ему обо всем, что точно может его волновать. Для этого стоит изучить тщательно свою аудиторию.
Во-вторых, непонятно, зачем писать в тексте капслоком. Смотрится так, будто в профиле кричат на пользователя.
В-третьих, не нужно сокращать слова. В чем проблема написать полностью «может быть», а не указывать странное м/б? Подобного рода сокращения показывают неуважение к своей аудитории. Подписчики могут подумать, что владельцу профиля лень писать полные слова.
Типографика не соблюдается. Видно, что у автора текстов не установлена типографская клавиатура. Если вопрос постановки тире и дефисов еще можно списать на неопытность, то разделение текста на абзацы с помощью звездочек — извините, too much.
К тому же не рекомендуем использовать специальное выделение текста — особенно жирный шрифт. Этот прием давно устарел. Сейчас в тренде минимализм, в котором предполагается минимальное использование или отсутствие эмодзи и других графических элементов.
Орфографические ошибки, увы, в профиле можно найти. Чтобы не ударить в грязь лицом перед подписчиками, тексты можно проверять на специальных сайтах.
Наши рекомендации:
- Не мешать личный блог с бизнес-аккаунтом. Рассказать о себе и своих увлечениях стоит в собственном профиле, а вот рабочий пусть остается рабочим. В нем нужно указывать информацию только об аксессуарах, которые можно купить: их материал, цену, достоинства.
- К слову, про стоимость. Не нужно писать «за ценой в лс» — это отбивает желание сделать заказ. К тому же зачем подписчику ждать ответа от профиля, когда он изначально может узнать то, что его интересует, из поста?
- Забыть про сокращение слов. Лучше потратить лишние пару секунд на написание полного слова, чем выставлять на всеобщее обозрение «цв.» вместо нормального «цвет». Если вы пишите про то, как с любовью относитесь к своему делу, то и в тексты нужно вкладывать всю душу.
- Убрать лишние хештеги, которые не передают специфику бизнеса. Допустим, фразы #вceмспacибо #всeгдaвмeстe #любимоедело можно смело убрать.
Модерация. Комментарии есть и модерация работает хорошо. Из-за того, что в текстах постов указано, что цены нужно узнавать в сообщениях, то вопросов нет.
Отвечают на все комментарии, по-доброму, и сложно сказать что-то про Tone Of Voice, так как человек отвечает от своего имени, а не от имени бренда.
Аналитика в цифрах: публикуется около 10 постов в месяц, что кажется нам средним количеством, следует поработать над контент-планом, так как есть несколько публикаций, которые размещаются одновременно. Вовлеченность высокая — 7,9% на пост.
Наши рекомендации: для дальнейшего продвижения необходимо запустить рекламную кампанию с отзывами и портфолио, так же желательно указать цену на все изделия.
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