Бизнес-аккаунт дня: эксклюзивные маски от нижнекамского дизайнера

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 165-я

Пандемия коронавируса, в условиях которой человечество живет уже почти два года, создала новые тренды и стала стимулом для развития новых бизнес-направлений. Так, дизайнер из Нижнекамска Анна Кырганова за бизнес-идею взяла обязательный масочный режим и стала шить на заказ маски с эксклюзивным дизайном. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Новая реальность — для нового бизнеса

«Сегодня мой мир творчества — это новая реальность. Она открыла для меня новый путь, новые цели и решения», — рассказывает о своем деле нижнекамский дизайнер Анна Кырганова, которая работает под псевдонимом Anna RodKyr.

До начала пандемии коронавируса она занималась графическим дизайном — помогала заказчикам визуализировать их идеи по обустройству жилья. А в прошлом году начала на заказ шить защитные тканевые маски, делая их эксклюзивными за счет нанесения логотипа или имени носителя. Спустя пару месяцев ассортимент аксессуаров расширился — Анна стала шить брендированные и индивидуальные сумки-шоперы, тканевые мешки для одежды или продуктов и сумки-чехлы для смартфонов.

Сегодня аналитический разбор аккаунта дизайнерских аксессуаров провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



Серая цветовая гамма создает эффект однообразия

Описание профиля. Ник соответствует тематике бренда, но желательно обновить и попробовать без creative. Имя профиля дает понимание о человеке, который продает, и геолокацию.

Аватарка содержит в себе логотип, который очень сложно представляется людям, и кажется, что ты попадаешь на аккаунт дизайнера одежды или что-то другое.

480 подписок — желательно почистить их вручную, чтобы людям было приятно, а ваш аккаунт не приняли за массфолловинг.

Шапка профиля конкретно отвечает на товары, которые продаются, способы связи. Ссылка переводит на WhatsApp. В контактах желательно закрепить номер телефона, чтобы люди могли быстро с вами связаться.

Визуальное оформление. Лента становится однообразной, так как аватарка, хайлайтс и посты используются в одной цветовой гамме, из-за чего возникает «перегруженность».

Отсюда как раз вытекает следующее — все фотографии очень однотипные и штампованные. Везде одно и то же место, не хватает хотя бы небольшого разнообразия: возможно, смены ракурса, каких-то нейтральных аксессуаров на фоне, чтобы цвет хотя бы иногда менялся. При листании ленты создается ощущение, будто «это уже только что видел», так как ассортимент товаров небольшой — маски и шоперы, к тому же часто в повторяющихся цветах.

Возможно, стоит добавить больше фотографий с моделями, чтобы разбавить это однообразие — как продукция будет смотреться «в деле», в ленте есть парочка таких фото, но их очень мало.

Плюсом можно снимать и видео: например, в аккаунте есть пост с шопером с изображением колибри, которая переливается, и пост с масками с аппликацией из такой же ткани. Вот тут вместо 5-6 фото было бы логичнее снять одно «залипательное» видео, показав переливы цвета. Есть какие-то видео, где на обложке, например, обычное фото дизайнера с маской или мешочком на привычном фоне, и непонятное видео, где девушка танцует под музыку.

Наши рекомендации:

Составить примерную схему для мозаики постов, чтобы не создавать однообразия в контенте — добавить видео, поменять фон, использовать фотографии с моделями. Обновить хайлайтс — лучше использовать иконки или текстовые и отказаться от логотипа. Внедрить качественный видеоконтент, который понравится аудитории.

Фраза «за ценой в лс» отбивает желание сделать заказ

Контент-план. Актуальные есть, но их слишком много — лучше сократить их количество, чтобы упростить навигацию. В основном должно быть закреплено только то, что можно продать — например, убрать my soul, Friday, «киноюмор» и другие.

Профиль позиционируется как бизнес-аккаунт, но в нем почему-то проскальзывают нотки личного блога. К чему здесь рецепты заварного рулета? Это уместно смотрелось бы в профиле повара или кондитера, но не дизайнера аксессуаров.

Качество текстов нас смущает. Во-первых, информация в них слишком расплывчатая. Например, почему бы вместо «разнообразие цветов» не указать конкретную палитру? Не нужно усложнять подписчику задачу и тратить его время — лучше сразу рассказать ему обо всем, что точно может его волновать. Для этого стоит изучить тщательно свою аудиторию.

Во-вторых, непонятно, зачем писать в тексте капслоком. Смотрится так, будто в профиле кричат на пользователя.

В-третьих, не нужно сокращать слова. В чем проблема написать полностью «может быть», а не указывать странное м/б? Подобного рода сокращения показывают неуважение к своей аудитории. Подписчики могут подумать, что владельцу профиля лень писать полные слова.

Типографика не соблюдается. Видно, что у автора текстов не установлена типографская клавиатура. Если вопрос постановки тире и дефисов еще можно списать на неопытность, то разделение текста на абзацы с помощью звездочек — извините, too much.

К тому же не рекомендуем использовать специальное выделение текста — особенно жирный шрифт. Этот прием давно устарел. Сейчас в тренде минимализм, в котором предполагается минимальное использование или отсутствие эмодзи и других графических элементов.

Орфографические ошибки, увы, в профиле можно найти. Чтобы не ударить в грязь лицом перед подписчиками, тексты можно проверять на специальных сайтах.

Наши рекомендации:

Не мешать личный блог с бизнес-аккаунтом. Рассказать о себе и своих увлечениях стоит в собственном профиле, а вот рабочий пусть остается рабочим. В нем нужно указывать информацию только об аксессуарах, которые можно купить: их материал, цену, достоинства.

К слову, про стоимость. Не нужно писать «за ценой в лс» — это отбивает желание сделать заказ. К тому же зачем подписчику ждать ответа от профиля, когда он изначально может узнать то, что его интересует, из поста?

Забыть про сокращение слов. Лучше потратить лишние пару секунд на написание полного слова, чем выставлять на всеобщее обозрение «цв.» вместо нормального «цвет». Если вы пишите про то, как с любовью относитесь к своему делу, то и в тексты нужно вкладывать всю душу.

Убрать лишние хештеги , которые не передают специфику бизнеса. Допустим, фразы #вceмспacибо #всeгдaвмeстe #любимоедело можно смело убрать.

Модерация. Комментарии есть и модерация работает хорошо. Из-за того, что в текстах постов указано, что цены нужно узнавать в сообщениях, то вопросов нет.

Отвечают на все комментарии, по-доброму, и сложно сказать что-то про Tone Of Voice, так как человек отвечает от своего имени, а не от имени бренда.

Аналитика в цифрах: публикуется около 10 постов в месяц, что кажется нам средним количеством, следует поработать над контент-планом, так как есть несколько публикаций, которые размещаются одновременно. Вовлеченность высокая — 7,9% на пост.

Наши рекомендации: для дальнейшего продвижения необходимо запустить рекламную кампанию с отзывами и портфолио, так же желательно указать цену на все изделия.