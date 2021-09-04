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Видеоопрос: «Считаете ли вы электронное голосование более удобным, чем традиционное?»

00:00, 04.09.2021
Видеоопрос: «Считаете ли вы электронное голосование более удобным, чем традиционное?»
Фото: cikrf.ru

Больше половины россиян назвали традиционное голосование более удобным на выборах, при этом 40% опрошенных выступили за электронный формат. Такие данные исследования приводит ВЦИОМ. Популярным онлайн-голосование является среди молодежи. Также 64% респондентов в той или иной степени декларируют опасения в связи с новой коронавирусной инфекцией. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у казанцев, что они думают об электронном голосовании.

— Что вы думаете об электронном голосовании? Считаете ли вы, что дистанционное голосование делает процедуру более удобной? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
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