Видеоопрос: «Считаете ли вы электронное голосование более удобным, чем традиционное?»
Больше половины россиян назвали традиционное голосование более удобным на выборах, при этом 40% опрошенных выступили за электронный формат. Такие данные исследования приводит ВЦИОМ. Популярным онлайн-голосование является среди молодежи. Также 64% респондентов в той или иной степени декларируют опасения в связи с новой коронавирусной инфекцией. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у казанцев, что они думают об электронном голосовании.
— Что вы думаете об электронном голосовании? Считаете ли вы, что дистанционное голосование делает процедуру более удобной? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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