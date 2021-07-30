Пригодится воды напиться

Как выбрать оборудование для колодца

При слове «колодец» обычно всплывает в воображении старорусский «журавль», ворот с цепью и видавшее виды ведро, которым нужно доставать с глубины воду. Но современные колодцы — давно уже не такие. Во дворе мы его даже и не заметим, ведь по трубопроводу вода от него подается в дом, в краны, в сантехническую систему. Сегодня в рубрике «Дом в фокусе» — немного о современном оборудовании колодцев — насосах, трубопроводе и гидроаккумуляторах.

Преимущества колодцев перед скважинами

Обычный современный колодец — как правило, это конструкция из железобетонных колец (их еще называют стеновыми (КС) или колодезными), которые заглублены до грунтовых вод. Как правило, чтобы добуриться до источника стабильного водоснабжения из колодца на песчаной почве, достаточно углубиться на пару метров в водоносный горизонт.

В грунтовых водах давления нет, напор в них не создается, так что если вы выроете колодец, то вода будет находиться в нем на уровне водоносного горизонта. В зависимости от времени года, этот уровень будет меняться.

Перед абиссинской скважиной колодец имеет ряд серьезных преимуществ:

во-первых, у него достаточный диаметр для того, чтобы поставить погружной насос;

во-вторых, в отличие от очень узкой скважины, колодец редко заиливается;

в-третьих, он прост в эксплуатации: его можно самостоятельно чистить и осматривать;

в-четвертых, абиссинская скважина может не получиться во многих местах: например, если водяной пласт имеет слабый дебет. Если же на этом месте выкопать колодец, вода будет накапливаться в нем, а значит, в нем всегда будет вода.

Выбираем колодезный насос

Чтобы не испытывать недостатка воды и не пользоваться архаичными способами ее подъема, сегодня практически все хозяева ставят в колодец насосы. Насосы, которыми можно оборудовать колодец, делятся на два основных типа: погружные (их опускают непосредственно в колодец) и поверхностные (они действуют на поверхности, но в колодец погружается всасывающий патрубок).

Поверхностным насосом, как правило, оснащают колодцы на дачах. Фото: moikolodets.ru

Поверхностным насосом, как правило, оснащают колодцы на дачах. Такое устройство поднимает воду с глубины до 9 метров. Оно недорогое и простое в монтаже. Но если вы планируете жить в доме постоянно, лучше выбрать погружной насос или даже насосную станцию (в которую встроена автоматика, есть накопительный бак и эжектор). Погружной насос надо «утопить» минимум на метр под поверхность воды, и до дна тоже должно оставаться тоже не больше метра. Правда, если в воде много песка — готовьтесь к тому, что придется менять насос довольно часто.

А что если вода в колодце постоянно «гуляет» по уровню? Есть насосы с сигнальным поплавком. И как только воды становится меньше, чем положено, — они перестают качать воду.

Выбирая насос, нужно ориентироваться на его количественные характеристики.

Производительность — сколько литров воды вы будете получать в минуту. Это зависит от двух параметров: мощности насоса и пропускной способности трубы. При выборе нужно примерно понимать, сколько воды вам будет нужно, и сравнить максимальную производительность вашего будущего чуда техники. Она не должна быть меньше, чем расход воды в домохозяйства. Но если вы купите слишком мощный насос, то ему придется часто переключаться на сухой ход, а это ему совсем не на пользу. Глубина всасывания — покажет, с какой глубины насос будет забирать воду. Максимальный напор — расстояние между точкой водозабора и наивысшей точкой разбора воды.

Если вы планируете жить в доме постоянно, лучше выбрать погружной насос. Фото: santehnik-service.ru

Гидроаккумулятор: какой выбирать?

Гидроаккумулятор — это металлическая емкость, в которой одна часть заполняется сжатым воздухом под давлением в полторы атмосферы, а в другую поступает вода. Назначение его следующее:

он выравнивает давление в трубе;

уменьшает количество кратковременных включений и выключений насоса (и тем самым экономит его ресурс);

исключает возможность гидроудара;

создает запас воды — он очень пригодится, если вдруг на участке отключится электричество и насос перестанет работать.

Лишь в готовых насосных станциях уже есть встроенные в систему гидроаккумуляторы. Например, если вы втроем собрались жить летом на даче, вам хватит насосной станции с 24-литровым гидроаккумулятором и накопительным водонагревателем на 80 литров.

Гидроаккумулятор — это металлическая емкость, в которой одна часть заполняется сжатым воздухом под давлением в полторы атмосферы, а в другую поступает вода. Фото: sdvor.com

А в целом, гидроаккумуляторы бывают нескольких видов:

баллонными (в них внутри бака каучуковая груша-баллон, в которой находится вода);

и мембранными (емкость разделена мембраной, и здесь вода контактирует напрямую с металлом бака).

Многие стараются выбирать именно с гидроаккумуляторы с грушей — как раз по причине того, что вода соприкасаются там только с резиновой частью.

Еще гидроаккумуляторы делятся на вертикальные и горизонтальные — и тут уж каждый выбирает, что ему удобнее.

И, наконец, самый важный параметр гидроаккумулятора — конечно, его объем. Чем он больше, тем реже насосу приходится включаться. Объемы бывают разные. Их можно разделить на три основных группы:

24—35 литров. Такой прибор нормально обеспечит три устройства-потребителя (стиральную машинку, смеситель и унитаз), а насос должен быть производительностью до 2 кубометров в час. 50—100 литров. К нему можно подключить до восьми потребителей, увеличить мощность насоса до 4 кубометров в час — и это уже серьезный вариант, который годится для круглогодичного проживания среднестатистической семьи. От 150 литров — если в системе больше восьми потребителей. И насос должен быть большей производительности.

Самый важный параметр гидроаккумулятора — его объем. Фото: kanalizaciyalite.ru

Трубы при колодезном водоснабжении

Как мы с вами уже поняли, коромысло и журавль — в прошлом, современные колодцы все-таки другие. И, конечно, они комплектуются трубопроводом. Есть умельцы, которые обходятся резиновыми шлангами, но это неудобно, хлопотно и подходит разве что для летней дачи. Мы говорим о капитальном решении, так что колодезный трубопровод состоит, как бы тавтологично это ни звучало, из труб.

Диаметр надо выбирать не меньше 32 мм, ширина стенок — достаточно 3 мм. Самый предпочтительный вариант — полиэтиленовые трубы. Они не ржавеют, неподвластны биологическому повреждению и вообще очень долговечны, и при этом химически инертны. Прокладывать все это богатство надо под углом от дома к колодцу.

Для системы колодезного водоснабжения с использованием погружного насоса в системе труб потребуются еще такие элементы: скважинный адаптер, подвесной трос, реле (для работы на сухом ходу), фильтры грубой и тонкой очистки воды (вы же не хотите пить чай с песком), краны и фитинги.

Вот самый простой пример колодезного трубопровода. Траншею от кольца колодца копают ниже глубины промерзания почвы. В кольце делают отверстие, которое будет такого же диаметра, как скважинный адаптер. Второе отверстие делается в фундаменте дома. Наш трубопровод будет состоять из двух веток. Первая — внутренняя, она пойдет от адаптера в глубину колодца. И на ее конце надо поставить обратный клапан (он предотвратит обратное сливание воды в колодец), эжектор и фильтрующий стакан.

Трубу, которая пойдет по траншее, надо утеплить. Фото: santehnik-service.ru

Вторая ветка — наружная. Она направится от адаптора ко всасывающему патрубку насоса, в подвал. Патрубок насоса и трубопровод нужно разделить шаровым краном. Трубу, которая пойдет по траншее, надо утеплить (для этого подходят пенопластовый короб или чехол из вспененного полипропилена). Потом траншея засыпается.

