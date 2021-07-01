«В каждом районе множество примеров, когда член «Единой России» — руководитель социального проекта»

В штаб-квартире регионального отделения ведущей партии подвели итоги некоммерческой работы и вдохновились реализованными проектами

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне члены татарстанского отделения партии обсуждали реализованные социальные инициативы в муниципалитетах республики. За последние годы при участии однопартийцев в Татарстане открыли или обновили специализированные медицинские учреждения в районах, организовали активности для пожилых людей, материально помогли детям-сиротам и многое другое. Подробности — в материале «Реального времени».

Грантовые конкурсы как трамплин к реализации

Результаты реализации части социальных проектов представили в штаб-квартире местного отделения партии в Казани, остальных — по видеоконференции, поскольку работа ведется в муниципалитетах по всей республике. Напомним, что по инициативе партии лучшие социально значимые идеи ежегодно получают гранты на реализацию. В этом году их дали 13 проектам. Но перед тем, как подробнее перейти к их презентации, заместитель председателя Госсовета РТ, руководитель фракции партии Юрий Камалтынов попросил республиканского заместителя министра экономики Олега Пелевина проанонсировать новости.

Чиновник начал с того, что если раньше основной задачей они видели становление некоммерческого сектора и социального предпринимательства, то сейчас упор делается на качественный рост. Этому помогает работа межмуниципальных ресурсных центров НКО, где за счет бюджета республики обучают, предоставляют услуги консалтинга и сопровождения проектов.

Олег Пелевин также напомнил, что кабинет министров РТ ежегодно выделяет гранты в размере 20 млн рублей. В этом году конкурс для НКО стартует в июле. Его общий бюджет увеличили за счет финансирования Фонда президентских грантов до 40 млн рублей. Еще на один конкурс — на президентский грант, можно будет подать заявку с 1 сентября по 19 октября. Только за 2017—2021 годы республиканские организации получили через него 830 млн рублей на 120 социально значимых проектов.

Результаты реализации части социальных проектов представили в штаб-квартире местного отделения партии в Казани, остальных — по видеоконференции, поскольку работа ведется в муниципалитетах по всей республике

— Весомый вклад оказывают субсидии для НКО по инициативе татарстанского регионального отделения партии. Начиная с 2017 года, из бюджета республики выделялись дополнительно по 35 млн рублей в целях реализации социально-экономических приоритетов Республики Татарстан и создания условий для повышения качества жизни граждан, поддержки решения актуально значимых вопросов в муниципальных районах и городских округах, — отметил спикер.

В результате только с 2017-го по 2019 годы в 37 муниципалитетах реализовали 355 проектов на общую сумму свыше 105 млн рублей. В прошлом году по понятным причинам конкурс не проводился, а в этом году его решено возобновить в онлайне с общим грантовым бюджетом в 35 млн рублей. К уже существующим номинациям на этот раз добавились две: «Проведение мероприятий, посвященных году родных языков и народного единства в Татарстане» и «Поддержка семьи, материнства и отцовства».

— Лучше возможности для финансирования ваших местных партийных проектов найти сложно, — резюмировал Юрий Камалтынов, призвав членов партии активно подавать заявки на грант.

Помощь всем: и ветеранам, и молодежи

Депутат Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова подробнее рассказала о двух направлениях социальных инициатив. За первые отвечает объединение женщин-депутатов ГС «Мархамат-Милосердие», за вторые — комиссия партии, которая проводит акции по вопросам содействия в информировании и реализации национальных проектов. Благодаря второму направлению, например, в образовательных учреждениях региона создали 956 шахматных зон.

«Мархамат-Милосердие» среди прочих реализует проект «Дорогой наш ветеран», в рамках которого отремонтировали и оборудовали 489 палат для ветеранов в больницах Татарстана. В 17 домах-интернатах также создали комфортные условия для проживания участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Еще один проект — «Сможем вместе», призван помогать детям в трудной жизненной ситуации и инвалидам. В результате в 17 социальных клиниках за счет средств спонсоров и благотворителей появились гостевые комнаты, спортивное оборудование, развивающие игры и т. д. В 12 реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья создали творческие мастерские и повысили качество предоставляемых услуг.

В рамках проекта «У войны не женское лицо» второй год подряд уделяют внимание каждой участнице войны и труженице тыла, выпуская книги, организовывая выставки и серию интервью. А в рамках акций под девизом «Твори добро» подрастающее поколение из 107 многодетных семей и семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья получили гаджеты и компьютеры, все дети с коронавирусом в больницах — новогодние подарки. В свою очередь врачам возраста 65+, не получившим федеральные и республиканские социальные выплаты, предоставили 7-дневные путевки.

«Сейчас вместе с профсоюзами работаем по вопросу организации реабилитации и отдыха педагогов 175-й школы», — рассказала Татьяна Ларионова

Множество инициатив, по ее словам, реализуется совместно с правительством Татарстана. Среди них — предоставление жилья детям-сиротам и ребятам, оказавшимся без попечения родителей. В прошлом году для них за счет бюджета РТ выделили 600 квартир. В очереди сейчас стоят еще 1 226 детей. С 33 млн до 4 млн для этой категории снизили задолженность за коммунальные услуги.

Востребованным Татьяна Ларионова называет совместный проект с уполномоченным по правам человека — горячую линию «Женское внимание». Среди других инициатив она отмечает развитие «Жемчужины Татарстана», «Возьмемся за руки друзья», «Мы вместе» и другие проекты, реализованные совместно с НКО.

— Это хороший пример, когда мощная инициатива сверху, поддержанная снизу, дает такой прекрасный эффект, — прокомментировал Юрий Камалтынов, поблагодарив всех причастных к социальным проектам, особенно саму Татьяну Ларионову.

В рамках проекта «У войны не женское лицо» второй год подряд уделяют внимание каждой участнице войны и труженице тыла

Он призвал смелее выдвигать собственные инициативы.

— Коллеги, надо брать, пробовать. Не надо стесняться, проявляйте больше инициативы! — напутствовал заместитель председателя Госсовета РТ, руководитель фракции партии в ГС.

Глаза боятся, а руки делают

Дальше заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина поделилась опыт реализации соцпроектов в районе, депутат Государственного Совет РТ Ольга Воронова — успехами в реализации проекта “Жизнелюб”. Ася Кислова, депутат городского совета Набережных Челнов рассказала о «Центре лечебной педагогики «Чудо-Дети”, помощник депутата Госдумы Раиль Шамсутдинов презентовал проект кинотеатра под открытым небом в его родной деревне Именьково в Лаишевском районе, а секретарь Надеждинского первичного отделения партии (Пестречинский район) Искандер Галяутдинов проект «Здоровое село».

Об интересном проекте рассказала профессиональный логопед-дефектолог Феруза Самигуллина, которая открыла в Апастовском районе логопедический центр для специализированной помощи детям с нарушением речи из многодетных, малоимущих и опекаемых семей в районе. Понимая, что будет сложно, она все равно купила частный дом и оборудует его для бесплатной поддержки жителям Апастово.

— Здесь, конечно, очень много работы. Глаза боятся, а руки делают. Дом находится в самом сердце Апастово, большая территория позволяет разгуляться в плане полезных идей для детей с нарушением развития, — рассказала Феруза Самигуллина.

Для развития проекта нужны средства, но работа уже идет полным ходом. При поддержке местного оотделенияпартии и родителей-инвесторов с 5 декабря 2020 года заработал кабинет дефектолога. Обустроить другие площади позволила победа в гранте “Татнефти”, а с мебелью центру помог депутат Госсовета РТ, член партии, гендиректор ООО ТД «Цеолиты Поволжья» Фаниль Багаутдинов.

Айрат Фаррахов так впечатлился деятельностью Ферузы Самигуллиной, что предложил ей стать его помощником и дать свои идеи по юридическим шагам государства

Депутат Госдумы РФ, действительный государственный советник РФ 3-го класса, доктор медицинских наук, заслуженный врач РТ Айрат Фаррахов так впечатлился деятельностью Ферузы Самигуллиной, что предложил ей стать его помощником и дать свои идеи по юридическим шагам государства, которые на ее примере позволят поощрять активных граждан.

Завершая встречу, Юрий Камалтынов пожелал всем присутствующим никогда не сдаваться и продолжить заниматься полезной деятельностью.

— В каждом районе есть множество конкретных примеров, когда член партии является руководителем проекта,просто человеком, который по зову сердца решает какие-то проблемы, — уверен спикер.