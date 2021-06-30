Бассейн из бетона: последовательность действий

Как сделать чашу для бетонного бассейна на участке

Стационарный бассейн на участке — сооружение недешевое, причем тратиться на него придется и во время организации, и в процессе эксплуатации. Зато все ваши заботы сполна окупятся, когда наступят такие же жаркие дни, что стоят сейчас. Стационарные бассейны могут быть закрытые (под крышей) или открытые, в них может стоять самое разное фильтрационное оборудование, может быть или не быть подсветка… Словом, это непростое инженерное сооружение. И чем сложнее бассейн устроен, тем, разумеется, дороже он обойдется (как в обустройстве, так и в обслуживании). «Реальное время» разбирается, как сделать на участке чашу для бетонного бассейна.

Бетонные бассейны

Классическое решение — бассейны из бетона — хорошо отработанная технология, хоть и непростая. И если вы собираетесь украсить свой участок стационарным бассейном из бетона, то приготовьтесь потратить не одну сотню тысяч рублей. Зато это самая долговечная конструкция. Если, конечно, правильно залить и не экономить на бетоне правильной марки.

Итак, если вам нужен бетонный бассейн, который прослужит долго и счастливо, имейте в виду: марка бетона должна быть не ниже М350, морозостойкость — F100, а водонепроницаемость — W6. Экономить на этом нельзя.

Нужно заранее выбрать, какой будет система забора воды из бассейна на очистку:

переливная (когда вода из чаши переливается через края и потом течет по бетонной канавке к водозаборной трубе);

скиммерная (когда на стенках чаши у верхних краев установлены патрубки, по которым вода сразу переходит в очистные системы).

Вообще, все гидротехнические «примочки» нужно будет планировать сразу, чтобы лишний раз потом не тревожить чашу бассейна. А для этого лучше обратиться к специалистам, которые знают, что такое гидротехника, и умеют с этим знанием работать. Они помогут точно определиться с формой и размером бетонной чаши, перенести проект на место и распланировать всю технику.

Фото: housedb.ru

Место имеет значение

Кстати, о перенесении на плоскость. От выбора места бассейна на участке будет зависеть не только комфортность вашего летнего отдыха, но и долговечность самой конструкции.

Для начала — рядом с бассейном не должны расти большие деревья. Их корни рано или поздно доберутся до чаши и медленно, но верно разрушат ее, даже если у вас самый толстый слой бетона. Так что бассейн в тени раскидистых яблонь — это реально, но только если он временный, а не постоянный. Ну и листья, и гнилые плоды из него вынимать замучаетесь.

Прежде чем обустраивать чашу бассейна, проследите за уровнем грунтовых вод в этом месте. Если вода подходит выше 2 метров, то бетонный бассейн в этом месте противопоказан, как его ни гидроизолируй.

Отнесите бассейн на некоторое отдаление от дома, особенно если фундамент глубокий.

Если найдете на участке место с глинистым грунтом — это ваша удача. Бассейн на глине — идеальная конструкция, потому что такой тип грунта медленно пропускает воду.

Важно определиться, куда будет дуть ветер. От этого зависит, где будет стоять переливная труба — и ее лучше располагать там, куда ветер будет прижимать листья и другой мусор.

Фото: stroy-dom.net

Начало работ

Сначала надо вырыть котлован. Для этого, если вы хотите крупный бассейн, понадобится спецтехника, а до ювелирной точности размеры нужно будет довести лопатой. Если же ваша задача — небольшая чаша и похудеть на пару размеров, можете заняться рытьем котлована самостоятельно, вручную. Имейте в виду: дно должно быть не бугристым, а стенки — идеально ровными, но иметь небольшой угол (достаточно 5 градусов — чтоб с них не осыпалась земля).

Надо понимать: когда вы перенесете на строительную площадку контур бассейна, их надо увеличить: с каждой стороны, как правило, прибавляют по 60—80 сантиметров. А к желаемой глубине прибавьте еще около 50 см — на донную плиту и толщину отделочного материала.

Когда котлован будет готов — нужно заложить сливную трубу: выкопать приямок, траншею для нее и смонтировать (а сливной патрубок вывести вверх).

А следом начинается укладка «подушки». Поверх уложенной сливной трубы насыпаются последовательно по слою песка и щебенки, потом утрамбовываются. Следом — рулонная гидроизоляция в два слоя (на ней тоже не стоит экономить). И все это обязательно делается с уклоном в сторону сливной трубы. Гидроизоляцию можно «удвоить» — постелить не только поверх «подушки», но и на грунт.

Фото: remstroiblog.ru

Изготовление дна

Специалисты советуют уложить на дно две решетки из стальной арматуры, одну на другую. Когда будете закупать арматуру — имейте в виду: диаметр стержней должен быть 10—14 мм, а шаг решетки — 20 см. Зазор между решетками оставьте в районе 10—15 см, дно заливается слоем в 20-25 см, чтобы надежно защитить арматуру от коррозии. Как и при заливке бетонного фундамента, арматуру сваривать не рекомендуется — ее связывают проволокой. А чтобы связать армирующий каркас дна с каркасом стенок чаши бассейна, нужно загнуть концы «донной» арматуры на стенки примерно на 10 см.

А теперь можно приступать к заливке: сначала заливается дно, причем выдерживается уклон в сторону слива. Теперь стоит подождать неделю, пока бетон наберет прочность.

Фото: housedb.ru

Стены и отделка

Чтобы построить вертикальные стены, нужно сначала по периметру чаши возвести опалубку: специалисты советуют использовать обрезные отесанные доски или влагостойкую фанеру толщиной не менее 21 мм. Внешнюю стенку опалубки ставят примерно в 30—40 см от стенки котлована. В опалубку устанавливают две решетки, которые привязывают к отгибам каркаса дна. И наконец, заливается бетон. Дайте ему «набраться сил» неделю, прежде чем снять опалубку.

Внешние поверхности стен бассейна надо гидроизолировать: чаще всего используют жидкую битумную смесь, а поверх нее — еще и рулонная битумно-полимерная изоляция. Теперь, можно засыпать грунтом зазор между стенками бассейна и котлована.

А чтобы чаша бассейна не протекала, нужно гидроизолировать ее изнутри. Но для этого — сначала подготовить: выровнять, потом заштукатурить набело. И теперь наша задача — нанести сплошную полимерную гидроизоляцию. Продается специальный такой состав для бассейнов (у него даже цвет соответствующий — ярко-голубой). Лучше не пожалеть средств и нанести пару слоев.

И наконец, бассейн можно отделывать — материалом, который вам по нраву и по карману.

Фото: remstroiblog.ru

Но, как мы понимаем, чаша — это только полбеды. Чтобы разобраться в необходимой гидротехнике, потребуется еще не одна статья.

