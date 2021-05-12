«Скелет» бетонного сооружения

Секреты арматурного каркаса

И фундаменты, и перекрытия, и стены — все бетонные изделия остаются крепкими и прочными, только если в них правильно собран каркас из арматуры. Нюансов здесь хватает: важно правильно подобрать сечение, рассчитать оптимальный шаг по предполагаемой нагрузке, правильно соединить элементы, а заливая всё это добро бетоном — оставить необходимый защитный слой, чтобы арматура не ржавела. Словом, для бетонного монолита очень важно, чтобы арматурный каркас был сделан на все сто. Поговорим о некоторых нюансах.

Правильное хранение

Часто арматуру для строительства закупают загодя. Например, это выгодно делать в конце строительного сезона, когда спрос на материал немного падает, а вместе с ним — и цены. Возникает вопрос: как хранить материал, чтобы не дать ему заржаветь? Ведь главный враг металлической арматуры — конечно же, влага, да и прямые солнечные лучи ей тоже не идут на пользу.

Идеальный вариант — сухое закрытое помещение. Например, какой-нибудь гараж или ангар. Но такую роскошь могут себе позволить далеко не все. Второй вопрос, который стоит провентилировать — нет ли возможности выкупить арматуру, но оставить ее до “часа ИКС” на складе у продавца. Некоторые продавцы идут навстречу и предоставляют такую возможность.

Но чаще всего приходится решать вопрос по-другому. Поскольку класть арматуру прямо на землю нельзя, то надо озаботиться деревянным настилом. Некоторые используют для этого использованные паллеты. Сверху от дождя и снега материал нужно защитить навесом, тентом или укрывным материалом, наподобие баннера.

Отдельно обратите внимание на правильное складирование — это зависит от того, с какой именно арматурой вы имеете дело. Если это прутья — их надо отсортировать по диаметру и длине и укладывать в стопки, перевязывая проволокой. Элементы должны лежать в стопке ровно, иначе она развалится. Если речь идет о рулонных арматурных сетках — их ставят на настил вертикально.

Фото: strmnt.com

Что если ржавчина уже есть?

Все зависит от того, насколько сильно поражена поверхность металлического прута. Можно ли использовать ржавую арматуру, зависит только от степени процесса. Например, если ржавчину можно спокойно смахнуть тряпкой или зачистить шкуркой — такую арматуру можно использовать. Но плотный налет ржавчины все же перед этим нужно снять.

А вот если на поверхности металла уже есть язвы коррозии, то использовать такой материал, к сожалению, нельзя, если вы хотите по-настоящему прочный и долговечный дом. Дело в том, что коррозия металла — это полноценная деструкция, которая сильно снижает прочность и другие характеристики металла. А в фундаменте арматурный каркас выполняет ключевую роль. От качества каркаса зависит в целом прочность монолита и то, сколько лет он прослужит.

Вяжем, а не варим

В частном домостроительстве арматуру советуют связывать, а не сваривать. Да, при строительстве многоэтажных домов для ускорения процесса арматурные детали свариваются, но там используется особая технология отжига и низкоуглеродистая арматура. Дело в том, что если вы купите обыкновенную арматуру с рифлением и приметесь ее варить — в месте соединения поперечное сечение станет тоньше, и узел ослабится. В местах сварки изменятся свойства металла, а значит, конструкция будет менее прочной.

Если же связывать арматуру — сохранится и прочность каркаса, и характеристики металла. Причем вяжут ее самыми разнообразными способами. Например, если речь идет о фундаменте, то, связывая арматуру металлической проволокой, можно использовать различные приспособления. Это могут быть покупные или самодельные крючки (вязальный элемент вращается в их рукоятке), пистолет для вязки (это самый дорогой способ, требующий еще и специальных катушек с проволокой). А можно вязать не проволокой, а толстыми пластиковыми хомутами — получается гораздо быстрее.

Фото: opalubka-stroiproekt.ru

Не забываем про защитный слой

Один из главных нюансов технологии изготовления железобетонных изделий — соблюдение толщины защитного слоя бетона. Иными словами, нельзя заливать арматуру так, чтобы кончики прутьев выглядывали наружу. Бетон защитит каркас от коррозии, но только если защитный слой будет достаточной толщины. В противном случае мы увидим такой знакомый нам пейзаж с кусками бетона, осыпающимися с проржавевшего каркаса. Минимальный защитный слой — 1 см, но это, повторимся, самый минимум. Если диаметр прута арматуры больше, то минимальный защитный слой нужно будет увеличить до этого значения. Есть нормативы толщины защитного слоя для разных типов железобетонных элементов:

плиты внутри помещений и перекрытия — 20 мм, если помещение влажное — 25 мм;

наружные изделия, где нет дополнительной защиты от условий среды — 25 мм;

в земле, без дополнительной защиты — 40 мм;

в фундаменте, без дополнительной защиты в виде подсыпки или подбетонки — 70 мм;

в фундаменте с подсыпкой — 40 мм.

Фото: thebeton.ru

Выдержать защитный слой и сделать его одинаковым по всему объему изделия поможет фиксатор арматуры. Он фиксирует каркас в заданном положении и не дает ему “гулять” при заливке. Обычно фиксаторы бывают пластиковыми, у них может быть разная форма и жесткость. При бетонировании они не ломаются от нагрузок, не смещаются и не снимают прочность монолита. Можно использовать и самодельные фиксаторы — их, к примеру, делают из ПНД-трубы, нарезанной на куски нужной длины.

