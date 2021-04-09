Секреты ливневки

Как устроена ливневая канализация и как ее правильно сделать

Ливневая канализация — часть системы отведения ненужной влаги с участка). Без нее в нашем климате не обойтись — в ее задачи входит защита фундамента от подмывания дождевой и талой водой. Подробностям ее обустройства и эксплуатации и посвятим нашу сегодняшнюю статью.

Что такое ливневая канализация и какая она бывает

Ливневая канализация — это инженерная система, состоящая из различных деталей и компонентов. Ее цель — собирать и уводить с участка в специально предназначенное место дождевую влагу и талую воду. А если обустроить все по-умному, то ливневую воду можно аккумулировать в емкостях — а потом поливать ею грядки или деревья. Особенно создание такого запаса актуально для тех участков, где по той или иной причине случаются перебои с водоснабжением. Но даже если у вас есть собственная скважина — дождевая вода мягче, а еще она определенно теплее, поэтому поливать ею растения предпочтительнее.

Впрочем, главная функция ливневки — защита фундамента от размывания, а участка — от луж. Причем если почва у вас песчаная — с застойными лужами на ровном участке вы вряд ли столкнетесь: вода быстро уйдет в грунт. А вот сушить глину от последствий дождя — удовольствие достаточно медитативное.

Чтобы обустроить ливневку для своего дома, ее для начала надо рассчитать. Есть нормативы, по которым это делается. Они носят рекомендательный характер, но ими удобно пользоваться при проектировании — ведь в них аккумулирован большой опыт и знания инженеров. Прежде всего это СП 32.1330.2018.

Фото: rozarii.ru

В индивидуальном домостроении используются два типа ливневой канализации.

Точечная ливневка — это несколько дождеприемников, которые ставятся под водостоки, и водоотводы (они бывают открытые или закрытые). Этот вид ливневки самый простой и самый распространенный.

Линейная ливневка гораздо сложнее: она уже ближе к дренажу, просто, в отличие от дренажных труб, здесь лотки или открытые каналы устанавливают не в толще почвы, а на уровне грунта. Это не самый массовый способ обустройства ливневой канализации.

Из чего состоит ливневка

В идеале домашняя точечная ливневая канализация состоит из следующих частей:

дождеприемники — емкости, которые стоят под водосточной трубой;

отводы, по которым вода перенаправляется к водоприемнику. Это могут быть трубы, проложенные под землей, а могут быть и бетонные или полимерные лотки с решетками, установленные поверх грунта. «На живую нитку» временную ливневку можно сделать даже просто в виде канав, прокопанных в грунте. Просто не забываем о том, что вода должна самостоятельно стекать к приемникам — а значит, трубы надо прокладывать под уклоном в сторону места разгрузки.

пригодятся фильтрационные устройства или пескоуловители — их задача удерживать на себе мусор (траву, частицы почвы и т. д.), чтобы защитить систему от загрязнения.

Если вы хотите линейную ливневку, то можно сначала смонтировать точечную, а потом добавить к дождеприемникам открытые лотки. Их устанавливают: вдоль отмостки дома, садовых дорожек, в зоне парковки и там, где на участке скапливается вода.

Фото: vozduhvoda.ru

Трубы для ливневой канализации

Если площадь крыши, с которой собирается вода, велика, а грунт на участке плотный и глинистый, то в нашем регионе есть смысл озаботиться все-таки подземными отводами. А вот для песчаных почв, которые быстро и хорошо просушиваются, вполне достаточно будет открытых каналов. Тем более что тропические дожди в нашем климате не выпадают.

Но если вы решили сделать подземные отводы ливневой канализации, вам понадобится проложить полимерные трубы от каждого дождеприемника. Они могут быть, например, гофрированные двухслойные, причем не перепутайте: речь идет не о монтажных трубах для электрокабеля, а именно специализированные для ливневки — у них подходящий класс жесткости. Еще один вариант — канализационные трубы, точно такие же, которыми вы выводите канализацию из дома в коллектор или в септик. В нашем климате для среднестатистического особняка достаточно трубы диаметром 110 мм.

Что из труб выбрать — зависит от вас. Но специалисты говорят, гофрированная удобнее, да и фитингов при монтаже уйдет меньше.

Несколько советов

Главное, о чем нельзя забывать — уклон при прокладке каналов как подземных, так и открытых. Это вообще ключевой принцип работы ливневой канализации, потому что он обусловлен законами физики. По прямо проложенной трубе ничего никуда не потечет, а тихо изольется верхом прямо на землю (в случае открытой системы). В вышеприведенном СП написано, что при трубе диаметром в 110 мм уклон должен быть 2 см на каждый погонный метр трубы.

А если у вас подземные отводы — обязательно надо сделать поворотные колодцы (или хотя бы дождеприемники на поворотах). Это нужно на период пиковых нагрузок, чтобы замедляющаяся на поворотах вода не скапливалась и не разорвала трубу.

Насколько глубоко убирать отводы для ливневки — каждый решает сам для себя. Если мы говорим о точечной системе, то отводы укладываются ниже уровня отмостки. В среднем глубина заложения отводов для ливневки — 30—50 см. Если поверх отводной магистрали у вас растет, например, цветочная куртинка, будьте осторожны при ее обработке, чтобы не повредить трубу.

Фото: vodoprovodnaya.ru

Трубопровод укладывается прямо на грунт в большинстве случаев. Но если грунт пучинистый, есть смысл подсыпать на дно траншеи щебень, чтобы снизить воздействие движения пластов земли на трубу.

А вот под дождеприемники стоит залить бетонное основание на щебень, чтобы они были хорошо зафиксированы.

Как ухаживать за домашней ливневкой

Пропускная способность ливневой канализации прямо зависит не только от того, как замечательно она спроектирована и проложена, но и от того, как за ней ухаживают. Просто система «положил — и забыл» чревата осложнениями. Так что вот несколько правил обслуживания вашей ливневки:

закройте решетками дождеприемники, лотки и открытые водоводы. Иначе система быстро забьется крупным мусором — ветками, листьями, другими нежелательными элементами, которые придется потом искать по всей трубе и вынимать вручную;

проверяйте приемники и поворотные колодцы после сильных дождей и когда пройдет весенний паводок, убирайте из них мусор при необходимости;

примерно раз в пару-тройку лет устраивайте генеральную уборку ливневки от мусора и ила, вплоть до промывания сильной струей из шланга.